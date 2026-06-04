Σε παραγωγή της Play Productions

Στον αέρα είναι η νέα επικοινωνία της Coral SA για τα 100 χρόνια της Shell.

Η corporate ταινία μας θυμίζει σε νοσταλγικό ύφος τις διαδρομές της παιδικής μας ηλικίας, την Κυριακάτικη βόλτα, κέντρο.. παραλία, τις φορές που κοιμηθήκαμε στο πίσω κάθισμα, εκείνες που μας μετέφεραν αγκαλιά μέχρι το κρεβάτι, διαδρομές που τότε έμοιαζαν συνηθισμένες αλλά σήμερα είναι από τις πιο πολύτιμες αναμνήσεις μας!

Γιατί όπως αναφέρει και η ταινία: «Κάθε διαδρομή έχει πάντα να αφηγηθεί και μια δική της ιστορία!».

Το δημιουργικό υπογράφει η Common People, την παραγωγή η Play Productions σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Λυμπερόπουλου. Την μουσική επιμελήθηκε η Yellowgroove.