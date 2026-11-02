Για το Dark Spot Remover Serum

Η νέα καμπάνια της YOUTH LAB. για το Dark Spot Remover Serum «υπογράφεται» από την Concept Maniax, με κεντρικό μήνυμα «Ένα Serum για κάθε κηλίδα».

Στο key visual πρωταγωνιστούν τρεις γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και φωτότυπων, με διάφορους τύπους κηλίδων. Η δημιουργική ιδέα αποτυπώνεται μέσα από τη χρωματική ταυτότητα της σειράς Dark Spot.

Η ιδέα αποκτά κίνηση μέσα από το hero video της καμπάνιας, που συνδυάζει AI τεχνικές και motion graphics, προσδίδοντας δυναμισμό στο concept. Παρά τη χρήση AI, η καμπάνια αποτυπώνει την πραγματική διάσταση αντιμετώπισης κάθε κηλίδας, χωρίς να προβάλλει μια «φιλτραρισμένη» εικόνα του αποτελέσματος.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων δημιουργικών εργαλείων, η Concept Maniax έδωσε στην ιδέα σύγχρονη οπτική έκφραση, διαμορφώνοντας ένα ξεχωριστό δημιουργικό αποτέλεσμα που προσελκύει ενδιαφέρον και πιστοποιεί την επιστημονικότητα της YOUTH LAB. ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την παρουσία της στην αγορά των δραστικών δερμοκαλλυντικών.