Συντονίζεται από τη Creatives For Climate

Ένας νέος συνασπισμός 18 οργανισμών, στον οποίο συμμετέχει και η Clean Creatives, αξιοποιεί τη διεξαγωγή της παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα COP31 (9-20 Νοεμβρίου), προκειμένου να προωθήσει αυστηρότερους περιορισμούς στη διαφήμιση ορυκτών καυσίμων και να ενισχύσει τη λογοδοσία των διαφημιστικών εταιρειών που συνεργάζονται με επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου. Η πρωτοβουλία συντονίζεται από τη Creatives For Climate.

Στόχος της είναι ο περιορισμός της επιρροής του marketing των ορυκτών καυσίμων, καθώς και η κινητοποίηση των επαγγελματιών της δημιουργικής βιομηχανίας για την προώθηση της κλιματικής δράσης και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Σύμφωνα με τον συνασπισμό, περισσότερες από 1.650 διαφημιστικές εταιρείες έχουν ήδη υπογράψει τη δέσμευση της Clean Creatives να μη συνεργάζονται με επιχειρήσεις ορυκτών καυσίμων, ενώ περισσότεροι από 7.000 επαγγελματίες του δημιουργικού κλάδου έχουν δεσμευτεί να απορρίπτουν πρακτικές greenwashing που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, 119 οργανισμοί υγείας, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερους από 12 εκατομμύρια επαγγελματίες υγείας, έχουν δεσμευτεί να μη συνεργάζονται με διαφημιστικές εταιρείες που διατηρούν πελάτες από τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων.

Στο πλαίσιο των δράσεών της, η Creatives For Climate υλοποιεί επίσης το πιλοτικό πρόγραμμα Brief for Better, μέσω του οποίου έχουν ήδη κατευθυνθεί διαφημιστικά έργα αξίας περίπου 166.000 δολαρίων σε agencies που δεν συνεργάζονται με εταιρείες ορυκτών καυσίμων. Στόχος είναι το ποσό αυτό να φτάσει περίπου τα 5,5 εκατ. δολάρια έως το 2028.