Της Concepts

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον αέρα βρίσκεται η νέα καμπάνια για το ανθρακούχο ποτό με μαστιχόνερο Mastiqua της Concepts, σε δημιουργία της διαφημιστικής εταιρείας Cream.

Οι τρεις ταινίες της καμπάνιας παρακολουθούν διαφορετικούς ηθοποιούς σε διαλείμματα γυρισμάτων μεγάλων παραγωγών χολιγουντιανών προδιαγραφών "να σκάνε" και τελικά "να ξεσκάνε" με Mastiqua.

Βλέπουμε αστυνομικούς με ληστές σε ανατινάξεις αυτοκινήτων, τη Μαρία Αντουανέτα να τρομάζει με ένα ζόμπι, cowboys και ιππότες σε τρία ανατρεπτικα φιλμ από αυτά που το Mastiqua και η Cream μας έχoυν συνηθίσει να βλέπουμε.

Με χιούμορ και καυστική ματιά, το concept αναδεικνύει το προιόν και τα οφέλη του.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Danny & Loco. Η καμπάνια προβάλλεται σε τηλεόραση και digital μέσα.