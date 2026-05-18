Στον αέρα βρίσκεται η νέα 360° καμπάνια της Danone για το Nutricia Fortimel, με κεντρικό μήνυμα «Δώσε Βάρος σε Όσα Έχουν Αξία». Η καμπάνια αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τη δυσθρεψία, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης διατροφικής παρέμβασης για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, αλλά και συγκεκριμένων ομάδων ασθενών.

Η δυσθρεψία αποτελεί μια συχνά υποτιμημένη αλλά ιδιαίτερα σημαντική κλινική κατάσταση, η οποία εμφανίζεται όταν ο οργανισμός δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Εκτιμάται ότι περίπου 1 στους 3 ηλικιωμένους άνω των 65 ετών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο δυσθρεψίας (1), ενώ σχεδόν 4 στους 10 ογκολογικούς ασθενείς παρουσιάζουν σχετικό κίνδυνο κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο (2) .

Οι επιπτώσεις της δυσθρεψίας είναι πολυπαραγοντικές και μπορεί να περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο πτώσεων, μειωμένη αυτονομία [3,4], καθώς και αρνητική επίδραση στην εξέλιξη της νόσου. Στους ογκολογικούς ασθενείς, η δυσθρεψία ενδέχεται να επηρεάσει την ανοχή στη θεραπεία και να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις της θεραπευτικής αγωγής [5,6]. Στο πλαίσιο αυτό, η έγκαιρη αναγνώριση και η κατάλληλη διατροφική υποστήριξη θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την υποστήριξη των ασθενών και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Danone συμβάλει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την δυσθρεψία και τη σημασία της έγκαιρης διατροφικής παρέμβασης, με στόχο την ενημέρωση για τις ανάγκες ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, οι ογκολογικοί ασθενείς και ασθενείς σε φάση ανάρρωσης [7,15].

Τα Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής Fortimel της Nutricia ανήκουν στην κατηγορία των Τροφίμων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς και έχουν σχεδιαστεί για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας ή του κινδύνου εμφάνισής της, υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι κατάλληλα για άτομα με αυξημένες διατροφικές ανάγκες σε ενέργεια και πρωτεΐνη και μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της συνολικής διατροφικής φροντίδας.

Η σειρά Fortimel περιλαμβάνει προϊόντα που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές διατροφικές ανάγκες, σε πόσιμη μορφή ή σε μορφή κρέμας, ποικιλία γεύσεων και επιλογές μικρού όγκου, διευκολύνοντας την προσαρμογή τους στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ασθενών.

Η νέα 360° καμπάνια αναπτύσσεται δυναμικά σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, αξιοποιώντας παραδοσιακά και digital μέσα, καθώς και ισχυρή παρουσία στο κανάλι του φαρμακείου. Μέσα από μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, στοχεύει να φέρει τη σημασία της σωστής διατροφικής υποστήριξης πιο κοντά στο κοινό, στους φροντιστές και στους επαγγελματίες υγείας, σε κάθε σημείο επαφής.

Η Ελεάνα Ιωάννου, Υπεύθυνη Marketing & Εξωτερικής Επικοινωνίας της Danone δήλωσε:

«Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η καμπάνια Fortimel επιβεβαιώνει ότι η ενημέρωση γύρω από τη δυσθρεψία δεν αποτελεί απλώς ανάγκη, αλλά ευθύνη. Στη Danone δεσμευόμαστε να στηρίζουμε ασθενείς, φροντιστές και επαγγελματίες υγείας, προσφέροντας αξιόπιστη επιστημονική γνώση και εξειδικευμένη διατροφική υποστήριξη. Με τη νέα 360° καμπάνια του Fortimel “Δώσε Βάρος σε Όσα Έχουν Αξία”, συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε ένα ζήτημα που συχνά περνά απαρατήρητο, αλλά επηρεάζει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων».

Περισσότερες πληροφορίες για της δυσθρεψία και τη διατροφική διαχείρισης αυτής είναι διαθέσιμες στο www.dosevaros.gr