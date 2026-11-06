Στο δημιουργικό τιμόνι της DDB Athens ο Λάζαρος Νικηφορίδης, επιστρέφοντας στην ελληνική διαφημιστική αγορά έπειτα από πολυετή διεθνή διαδρομή, με σημαντικούς σταθμούς τις Publicis London, Digitas UK, GTB και Ogilvy. - Ο Κώστας Βάνης αναλαμβάνει νέο ρόλο, ως Σύμβουλος Διοίκησης (Advisor to the BoD).

Τη θέση του επικεφαλής του Δημιουργικού Τμήματος - Chief Creative Officer (CCO) στην DDB Athens αναλαμβάνει ο Λάζαρος Νικηφορίδης, ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της ελληνικής διαφήμισης, με καριέρα άνω των 25 ετών και σημαντική παρουσία σε κορυφαία διεθνή δίκτυα επικοινωνίας. Ειδικότερα, αναλαμβάνει άμεσα την ηγεσία του δημιουργικού έργου, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω το δημιουργικό αποτύπωμα και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.Ο Λάζαρος Νικηφορίδης θα έχει την ευθύνη της καθημερινής δημιουργικής διεύθυνσης, των δημιουργικών standards και του τρόπου εργασίας, της οργάνωσης και στελέχωσης των ομάδων, καθώς και την τελική κρίση για το δημιουργικό έργο και τις προτεραιότητες.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του σηματοδοτεί την επιστροφή του στην ελληνική αγορά, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία επαγγελματικής δραστηριότητας στο Λονδίνο.

Παράλληλα, ο Κώστας Βάνης, Executive Creative Director (ECD), ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του και αναλαμβάνει τον ρόλο του Συμβούλου Διοίκησης (Advisor to the BoD). Στο νέο του ρόλο θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην εταιρεία, μέσα από τη συσσωρευμένη γνώση του και οργανωτική ικανότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Μάρθα Παπαπολύζου, Chief Executive Officer, DDB Athens δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε με χαρά τον Λάζαρο, που φέρνει διεθνή εμπειρία, πάθος για τη διαφήμιση και φιλοδοξία για την επόμενη φάση ανάπτυξής μας. Η άφιξή του ενισχύει τη μετάβασή μας σε ένα θεσμικά οργανωμένο, πιο ανθεκτικό μοντέλο διοίκησης, με τεχνολογίες αιχμής και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ευχαριστούμε θερμά τον Κώστα Βάνη για τη μέχρι σήμερα προσφορά του και χαιρόμαστε που η πολύτιμη εμπειρία, γνώση και κρίση του παραμένουν κοντά μας στον νέο του ρόλο.».

Πριν από την ένταξή του στην DDB Athens, ο Λάζαρος Νικηφορίδης διετέλεσε Executive Creative Director στην Publicis London, θέση την οποία ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2026. Προηγουμένως, είχε διαγράψει μια ιδιαίτερα σημαντική πορεία στην Digitas UK, όπου εργάστηκε από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2026, επίσης ως Executive Creative Director.

Στην Digitas συνεργάστηκε με την τότε Chief Creative Officer Emma de la Fosse, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δημιουργικών προσεγγίσεων που συνδύαζαν το storytelling, την τεχνολογία και τις ψηφιακές εμπειρίες. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλάμβανε διεθνή brands όπως Honda, Formula 1, HSBC, GSK και Kellogg's.

Νωρίτερα, από τον Απρίλιο του 2017 έως τον Μάιο του 2019, είχε διατελέσει Executive Creative Director Europe στην GTB (Global Team Blue) του WPP, με ευθύνη για τον λογαριασμό της Ford σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η επαγγελματική του διαδρομή είναι στενά συνδεδεμένη και με την Ogilvy, όπου κατείχε σειρά δημιουργικών θέσεων ευθύνης στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Deputy Executive Creative Director της Ogilvy Greece την περίοδο 2015-2017, Group Creative Director το 2014-2015 και Associate Creative Director στην Ogilvy UK, στο Team Ford, από το 2013 έως το 2014. Είχε επίσης υπηρετήσει ως Creative Director στην Ogilvy Greece από το 2008 έως το 2013.

Τα πρώτα βήματα της καριέρας του πραγματοποιήθηκαν στις Saatchi & Saatchi, McCann και UpSet!, ενώ στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει εργαστεί για διεθνή brands όπως Ford, IKEA, Telekom, Mondelez και Mattel.

Το δημιουργικό του έργο έχει αποσπάσει διακρίσεις σε σημαντικούς διεθνείς θεσμούς, μεταξύ των οποίων τα Cannes Lions, D&AD, Webby Awards, One Show και Creative Circle, ενώ έχει συμμετάσχει και σε κριτικές επιτροπές δημιουργικών βραβείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με την ανάληψη του ρόλου του Chief Creative Officer, ο Λάζαρος Νικηφορίδης φέρνει στην DDB Athens την εμπειρία του από διεθνείς δημιουργικές ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της δημιουργικότητας με την τεχνολογία, το digital και τη στρατηγική επικοινωνία των brands.

Ο Κώστας Βάνης μετρά σχεδόν σαράντα χρόνια συνεχούς πορείας στον χώρο της επικοινωνίας. Με σπουδές Marketing στην Αθήνα και Art & Design στο Pratt και στο F.I.T. της Νέας Υόρκης, είναι σήμερα ένας από τους πιο καταξιωμένους Δημιουργικούς της ελληνικής διαφήμισης. Ως Creative Director, Chief Creative Officer και Film Producer, έχει δουλέψει για πολλά μεγάλα και διαφορετικά brands, από τη ΔΕΗ, τον ΟΠΑΠ και τη Δέλτα/Vivartia ως τον Metaxa και την Interamerican. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, ως Executive Creative Director της DDB, οργάνωσε και καθοδήγησε το δημιουργικό μας τμήμα με συνέπεια, ικανότητα και έμπνευση. Η δουλειά του έχει αποσπάσει πάνω από διακόσιες διακρίσεις. Ανάμεσά τους είναι ένα Χάλκινο Λιοντάρι στην κατηγορία Film στα Cannes Lions για την καμπάνια οδικής ασφάλειας «Cupboard», Cannes Lions National Diplomas για τον ΟΠΑΠ και το Cutty Sark, και ένα Grand Effie για τον Μπάρμπα Στάθη. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος των Οργανωτικών Επιτροπών των Ermis Awards και των Young Lions. Σε όλη του την πορεία τον χαρακτηρίζει ένα forward thinking πνεύμα που τον κάνει να αγκαλιάζει κάθε νέα τεχνολογία.

Ο Λάζαρος Νικηφορίδης, Chief Creative Officer, DDB Athens δήλωσε σχετικά: «Είναι χαρά μου να ενώνομαι με την ομάδα της DDB Athens, μιας εταιρίας με ισχυρή δημιουργική κληρονομιά. Θέλω να χτίσω πάνω σε όσα έχουν επιτευχθεί, να δουλέψω στενά με τους ανθρώπους και τους πελάτες της Εταιρίας και να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο που ξεχωρίζει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κώστα για τη στήριξή του σε αυτή τη μετάβαση.»

Ο Κώστας Βάνης, Σύμβουλος Διοίκησης, DDB Athens: «Η DDB Athens είναι για μένα κάτι πολύ περισσότερο από ένας χώρος εργασίας. Χαίρομαι που ο Λάζαρος αναλαμβάνει τη δημιουργική ηγεσία και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συνεχίζω να προσφέρω στην Εταιρία μέσα από ένα καινούριο ρόλο που αξιοποιεί την εμπειρία μου.»