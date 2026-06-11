Με το tagline «Almora, επιλέγεις ενυδάτωση»

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Στον αέρα είναι η πρώτη καμπάνια για το Almora της Elpen από την DDB Athens.

Σύμφωνα με το σποτ, όταν «το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου με Almora. Όλα τα οφέλη της ενυδάτωσης σε μια ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτροδιαλυτών».

Η καμπάνια με το tagline «Almora, επιλέγεις ενυδάτωση» αναπτύσσεται στην τηλεόραση και προσεχώς σε 360 περιβάλλον.

To almora PLUS είναι μια σειρά συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που φροντίζει για την ενυδάτωση του οργανισμού, την καλή υγεία του εντέρου και τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.