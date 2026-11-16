Ο Θοδωρής Αβραμίδης εξηγεί πώς το Deep Context AI βοηθά τους retailers να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα το διαφημιστικό τους budget, περιορίζοντας τη σπατάλη.

Πώς αλλάζει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη διαφημιστική στρατηγική των επιχειρήσεων Retail;

Σήμερα, η μεγαλύτερη πρόκληση για τους retailers δεν είναι απλώς να προσεγγίσουν περισσότερους καταναλωτές, αλλά να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα κάθε ευρώ του διαφημιστικού τους budget.

Με το Deep Context AI της Eskimi, περνάμε από τη μαζική προβολή στη διαφήμιση υψηλής συνάφειας, με έναν ξεκάθαρο στόχο: Zero Media Waste.

Αυτό σημαίνει να περιορίζουμε δραστικά τις διαφημιστικές εμφανίσεις σε περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με το προϊόν, το brand ή τους επικοινωνιακούς στόχους της καμπάνιας.

Τι διαφοροποιεί το Deep Context AI από το παραδοσιακό Contextual Targeting;

Η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στην κατανόηση του περιεχομένου. Το παραδοσιακό Contextual Targeting βασίζεται κυρίως σε keywords και γενικές κατηγορίες websites.

Το Deep Context AI χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για να αναλύει το πραγματικό νόημα, τη θεματολογία και το ευρύτερο πλαίσιο ενός άρθρου. Για κάθε brand δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο AI Brand Blueprint, το οποίο καθορίζει τα κατάλληλα περιβάλλοντα προβολής.

Έτσι, η τεχνολογία δεν επιλέγει απλώς πού μπορεί να εμφανιστεί μια διαφήμιση, αλλά αξιολογεί πού έχει πραγματικό νόημα να εμφανιστεί.

Πώς εφαρμόζεται πρακτικά αυτή η τεχνολογία στο Retail; Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα;

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα πολυκαταστήματα attica, με την αξιοποίηση του Deep Context AI για την ενίσχυση της συνάφειας και της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής τους επικοινωνίας.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια εξειδικευμένη contextual στρατηγική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στους επικοινωνιακούς στόχους ενός retailer.

Μέσω του AI Brand Blueprint, μπορούμε να αναλύουμε και να αξιολογούμε περιεχόμενο με βάση τη θεματολογία, το νόημα και τη συνάφειά του με το brief, εντοπίζοντας τα καταλληλότερα διαφημιστικά περιβάλλοντα.

Αντί να διαχέεται το διαφημιστικό budget σε γενικό inventory, η στόχευση επικεντρώνεται σε επιλεγμένα περιβάλλοντα.

Για έναν πολυκατηγορικό retailer όπως τα attica, αυτό σημαίνει τη δυνατότητα διαφορετικής στρατηγικής ανά προϊοντική κατηγορία, με μεγαλύτερη ακρίβεια στην κατανομή του budget και καλύτερες προϋποθέσεις εμπορικής αποτελεσματικότητας.

Αυτή είναι η ουσία του Zero Media Waste: να επενδύουμε σε σχετικές διαφημιστικές ευκαιρίες και να ελαχιστοποιούμε τη σπατάλη σε μη συναφές περιεχόμενο.

Retail Business: Πώς μεταφράζεται αυτή η προσέγγιση σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα;

Το Deep Context AI αντιμετωπίζει την αποτελεσματικότητα διαφορετικά. Δεν αξιολογούμε μόνο πόσα impressions παραδίδουμε αλλά και την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο εμφανίζονται.

Όταν η διαφήμιση συνδέεται με περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα του καταναλωτή, δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για προσοχή, αλληλεπίδραση και θετική ανταπόκριση. Παράλληλα, περιορίζουμε το μη συναφές inventory και βελτιώνουμε την κατανομή του budget. Το Zero Media Waste εκφράζει αυτήν τη στρατηγική επιδίωξη: τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της διαφημιστικής επένδυσης, χωρίς περιττές εμφανίσεις.

Υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Deep Context AI;

Στη Fast River υλοποιήσαμε μία από τις πρώτες διεθνώς εφαρμογές του Deep Context AI της Eskimi, στην καμπάνια Campari Negroni Week. Η καμπάνια κατέγραψε 62% υψηλότερο Attention, 75% Viewability και Brand Safety Score 99/100. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι από περισσότερα από 748.000 URLs που αναλύθηκαν, μόλις 23.281 αξιολογήθηκαν ως κατάλληλα βάσει των κριτηρίων της καμπάνιας. Αυτό αποτυπώνει τη δυνατότητα της τεχνολογίας να λειτουργεί εξαιρετικά επιλεκτικά, αποφεύγοντας περιβάλλοντα που δεν ανταποκρίνονται στο brief.

Ποια είναι η αξία για τους retailers σε περιόδους όπως η Black Friday και τα Χριστούγεννα;

Σε περιόδους έντονου ανταγωνισμού, κάθε διαφημιστικό ευρώ μετράει. Μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικά AI Brand Blueprints για smartphones, fashion, beauty, home appliances ή χριστουγεννιάτικα δώρα, συνδέοντας κάθε κατηγορία με το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η αυστηρή επιλογή inventory μπορεί να επηρεάσει το ρυθμό του delivery, αλλά η προτεραιότητα παραμένει η ποιότητα και η συνάφεια των εμφανίσεων.

Ποιο είναι το μέλλον του AI-driven Retail Advertising;

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι ο συνδυασμός του Deep Context AI με τα νέα Contextual Creatives, μια τεχνολογία που η Eskimi παρουσίασε πρόσφατα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν καθορίζει μόνο πού θα εμφανιστεί μια διαφήμιση, αλλά επιτρέπει και την προσαρμογή του δημιουργικού στο περιεχόμενο που καταναλώνει ο χρήστης, δημιουργώντας πιο συναφείς και ουσιαστικές διαφημιστικές εμπειρίες. Σε συνδυασμό με τα διαδραστικά Rich Media formats, ανοίγονται νέες δυνατότητες εξατομικευμένης επικοινωνίας για το Retail. Ως Fast River, αποκλειστικοί συνεργάτες της Eskimi σε Ελλάδα και Κύπρο, επενδύουμε σε τεχνολογίες που προσφέρουν πραγματική αξία στους διαφημιζομένους. Το μέλλον της διαφήμισης δεν είναι περισσότερα impressions. Είναι περισσότερη συνάφεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και Zero Media Waste.