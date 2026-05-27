Η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 5% το 2026 και στο 5,5% το 2027

Για δεύτερη φορά η Dentsu δημοσίευσε "mid-year" update αναθεώρηση στη μέση της χρονιάς, της ετήσιας πρόβλεψής της για τις παγκόσμιες διαφημιστικές δαπάνες, μειώνοντας ελαφρώς τις εκτιμήσεις για φέτος, αλλά αναθεωρώντας πιο αισθητά προς τα πάνω τις προβλέψεις για το 2027. Η σχετικά μικρή υποβάθμιση στα μέσα της χρονιάς ακολουθεί μια πολύ πιο έντονη καθοδική αναθεώρηση που είχε κάνει η Dentsu στην πρόβλεψη τέλους του 2025, τον Δεκέμβριο του 2025.

«Οι προοπτικές για την παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη παραμένουν θετικές, αλλά η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 5% το 2026 και στο 5,5% το 2027, μετά από ένα ισχυρότερο του αναμενομένου 2025 με ανάπτυξη 5,8%», αναφέρει η εταιρεία, αποδίδοντας τη μέτρια επιβράδυνση στην «οικονομική αβεβαιότητα που συνδέεται με τις γεωπολιτικές εντάσεις».

Με βάση τις αναθεωρήσεις της Dentsu, η σύνθετη πρόβλεψη της MediaPost για την παγκόσμια διαφημιστική αγορά το 2026 παραμένει αμετάβλητη στο +7,7%, αλλά αυξάνεται κατά ένα δέκατo της μονάδας για το 2025 και το 2027. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Dentsu αναθεώρησε προς τα κάτω το ρυθμό ανάπτυξης της διαφημιστικής αγοράς στην αμερικανική ήπειρο για το 2026 στο +4,8% από +5,2% που προέβλεπε τον Δεκέμβριο του 2025. Η πρόβλεψη για την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο +3,6%, ενώ για την περιοχή APAC (Ασία-Ειρηνικός) αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο +5,9%.