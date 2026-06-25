Εξατοµίκευση, εµπιστοσύνη και ταυτότητα στο Μάρκετινγκ βασισµένο στην Τεχνητή Νοηµοσύνη: Μια εµπειρική µελέτη της αποδοχής των καταναλωτών στην Ελλάδα.

Γράφει η Σόνια Χαϊµαντά

Η Διαφήµιση στην Ελλάδα µπαίνει σε µια νέα φάση, όπου η δηµιουργικότητα δεν αρκεί από µόνη της. Το 2026, η επιτυχία µιας καµπάνιας θα κρίνεται όλο και περισσότερο από το αν µπορεί να συνδυάσει τεχνολογία, εξατοµίκευση, εµπιστοσύνη και ηθική χρήση των δεδοµένων. Μια πρόσφατη ακαδηµαϊκή έρευνα σε 650 Έλληνες καταναλωτές δείχνει ότι η αποδοχή της διαφήµισης που βασίζεται στην Τεχνητή Νοηµοσύνη δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτηµα. Είναι κυρίως ζήτηµα εµπιστοσύνης.

Από τη µαζική διαφήµιση στην προσωπική στόχευση

Η διαφήµιση δεν είναι πια αυτό που ήταν. Για πολλά χρόνια οι εταιρείες προσπαθούσαν να δηµιουργήσουν ένα δυνατό µήνυµα και να το µεταδώσουν σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο κοινό. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφηµερίδες, τα περιοδικά και αργότερα τα ψηφιακά µέσα λειτουργούσαν ως µεγάλα κανάλια επικοινωνίας. Το ζητούµενο ήταν η απήχηση.

Σήµερα, το ζητούµενο είναι κάτι πιο σύνθετο: η ακρίβεια. Οι διαφηµίσεις δεν απευθύνονται µόνο σε ηλικιακές οµάδες ή γενικές κατηγορίες κοινού. Απευθύνονται σε ανθρώπους µε συγκεκριµένες συνήθειες, ενδιαφέροντα, αναζητήσεις και αγοραστικές συµπεριφορές. Ένας καταναλωτής που ψάχνει ταξίδια βλέπει προσφορές για ξενοδοχεία. Κάποιος που αναζητά αθλητικά παπούτσια βλέπει σχετικές διαφηµίσεις στα social media. Ένας χρήστης που συγκρίνει τιµές σε ένα e-shop µπορεί να δεχτεί προσωποποιηµένες προτάσεις λίγες ώρες αργότερα.

Αυτή η µετάβαση από τη µαζική επικοινωνία στην εξατοµικευµένη διαφήµιση έχει ως βασικό της εργαλείο την Τεχνητή Νοηµοσύνη. Η AI µπορεί να αναλύει µεγάλους όγκους δεδοµένων, να εντοπίζει µοτίβα, να προβλέπει συµπεριφορές και να προτείνει το κατάλληλο µήνυµα στον κατάλληλο άνθρωπο, τη σωστή στιγµή.

Όµως εδώ προκύπτει και το µεγάλο ερώτηµα: όταν µια διαφήµιση γίνεται πολύ προσωπική, παραµένει χρήσιµη ή αρχίζει να γίνεται ενοχλητική;

Η ελληνική αγορά µπροστά στην AI διαφήµιση

Η Ελλάδα ακολουθεί αυτήν τη διεθνή αλλαγή. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, από µεγάλα brands µέχρι µικρότερα e-shops, χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο εργαλεία ψηφιακού marketing, social media advertising, αυτοµατοποιηµένες καµπάνιες και πλατφόρµες ανάλυσης δεδοµένων. Η διαφήµιση γίνεται πιο γρήγορη, πιο µετρήσιµη και πιο εξαρτηµένη από τα δεδοµένα.

Το 2026, αυτή η τάση αναµένεται να ενισχυθεί. Η AI διαφήµιση δεν θα αφορά µόνο τις µεγάλες πολυεθνικές ή τις τεχνολογικές εταιρείες. Θα επηρεάζει το λιανεµπόριο, τον τουρισµό, την εστίαση, τις τράπεζες, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και τις υπηρεσίες. Η δυνατότητα µιας επιχείρησης να γνωρίζει καλύτερα το κοινό της θα γίνει σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Ωστόσο, η ελληνική αγορά έχει µια ιδιαιτερότητα. Ο Έλληνας καταναλωτής είναι ενεργός ψηφιακά, αλλά δεν είναι απαραίτητα άκριτος. Χρησιµοποιεί social media, κάνει online αγορές, συγκρίνει τιµές και διαβάζει αξιολογήσεις. Ταυτόχρονα, όµως, εµφανίζει επιφυλάξεις όταν νιώθει ότι παρακολουθείται ή ότι τα προσωπικά του δεδοµένα χρησιµοποιούνται χωρίς σαφή εξήγηση.

Αυτό ακριβώς αναδεικνύει η ακαδηµαϊκή µελέτη µε τίτλο «Εξατοµίκευση, Εµπιστοσύνη και Ταυτότητα στο Μάρκετινγκ βασισµένο στην Τεχνητή Νοηµοσύνη: Μια εµπειρική µελέτη της αποδοχής των καταναλωτών στην Ελλάδα», η οποία εξετάζει την αποδοχή της εξατοµικευµένης διαφήµισης µε AI στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τους Βασιλική Μάρκου, Παναγιώτη Σερδάρη, Ιωάννη Αντωνιάδη και Κωνσταντίνο Σπινθηρόπουλο, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. Η έρευνα βασίστηκε σε 650 πλήρη ερωτηµατολόγια, εκ των οποίων 505 συλλέχθηκαν online και 145 σε έντυπη µορφή, ώστε να συµπεριληφθούν και άτοµα µε χαµηλότερη ψηφιακή εξοικείωση. Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από τον ∆εκέµβριο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025.

Τι ακριβώς µέτρησε η έρευνα

Η µελέτη δεν περιορίστηκε στο αν οι καταναλωτές γνωρίζουν την Τεχνητή Νοηµοσύνη. Εξέτασε ένα πιο ολοκληρωµένο ερώτηµα: Κάτω από ποιες συνθήκες οι Έλληνες καταναλωτές αποδέχονται τη διαφήµιση που βασίζεται σε AI;

Οι ερευνητές µελέτησαν τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος ήταν η εµπιστοσύνη και η ηθική αντίληψη απέναντι στην AI. Ο δεύτερος ήταν η εξοικείωση µε εργαλεία AI, όπως chatbots, ChatGPT ή χρήση AI στην εργασία. Ο τρίτος ήταν η ψηφιακή καταναλωτική συµπεριφορά, δηλαδή οι online αγορές, η αναζήτηση πληροφοριών πριν από την αγορά και η χρήση διαφορετικών καναλιών. Ο τέταρτος ήταν η σχέση ανάµεσα στην κατανάλωση και την προσωπική ταυτότητα, δηλαδή το κατά πόσο οι αγορές εκφράζουν την προσωπικότητα του καταναλωτή.

Αυτή η προσέγγιση είναι σηµαντική γιατί αντιµετωπίζει τη διαφήµιση όχι µόνο ως τεχνική διαδικασία αλλά και ως κοινωνικό και ψυχολογικό φαινόµενο. Η αποδοχή της AI δεν εξαρτάται µόνο από το αν το σύστηµα λειτουργεί καλά. Εξαρτάται από το αν ο καταναλωτής αισθάνεται ότι το σύστηµα λειτουργεί δίκαια, διαφανώς και χωρίς να απειλεί την αυτονοµία του.

Οι αριθµοί πίσω από την αποδοχή

Τα περιγραφικά στοιχεία της έρευνας δείχνουν µια κοινωνία που βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο. Ο δείκτης AI_TrustEthics, που µετρά την εµπιστοσύνη και την ηθική αποδοχή της AI, είχε µέση τιµή 0,47 σε κλίµακα από 0 έως 1. Αυτό σηµαίνει ότι οι στάσεις των καταναλωτών είναι σχεδόν µοιρασµένες: Ένα σηµαντικό µέρος εµφανίζεται θετικό, αλλά ένα εξίσου σηµαντικό µέρος παραµένει επιφυλακτικό.

Ο δείκτης AI_ExposureUse, που µετρά την εµπειρία και έκθεση σε εργαλεία AI, είχε µέση τιµή 0,34. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η άµεση χρήση AI εργαλείων στην Ελλάδα υπάρχει, αλλά δεν είναι ακόµη καθολική. Με άλλα λόγια, πολλοί καταναλωτές έχουν ακούσει για την AI ή έχουν έρθει σε έµµεση επαφή µαζί της, αλλά λιγότεροι τη χρησιµοποιούν συστηµατικά στην καθηµερινότητα ή στην εργασία τους.

Ένα ακόµη ενδιαφέρον εύρηµα είναι ότι ο δείκτης Consumption_Identity είχε µέση τιµή 3,70 σε κλίµακα από 1 έως 5. Αυτό δείχνει ότι αρκετοί καταναλωτές θεωρούν πως οι αγορές τους εκφράζουν την προσωπικότητα και την ταυτότητά τους.

Αυτό το στοιχείο είναι κρίσιµο για τη διαφήµιση. Αν η αγορά ενός προϊόντος είναι για τον καταναλωτή πράξη αυτοέκφρασης, τότε µια υπερβολικά αυτοµατοποιηµένη ή αλγοριθµική πρόταση µπορεί να προκαλέσει αντίσταση. Ο καταναλωτής δεν θέλει απλώς να του προτείνουν κάτι «σωστό». Θέλει να νιώθει ότι η επιλογή παραµένει δική του.

Η εµπιστοσύνη ως βασικός παράγοντας

Το πιο ισχυρό συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι η εµπιστοσύνη και η ηθική αντίληψη είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες αποδοχής της AI διαφήµισης. Στο πρώτο στατιστικό µοντέλο, ο δείκτης AI_TrustEthics είχε πολύ ισχυρή θετική επίδραση στην αποδοχή της AI-driven διαφήµισης, µε B = 4.11, Exp(B) = 61.00 και p < 0.001.

Με απλά λόγια, όσοι καταναλωτές εµπιστεύονται την AI και τη θεωρούν ηθικά αποδεκτή έχουν πολύ µεγαλύτερη πιθανότητα να αποδεχθούν την εξατοµικευµένη διαφήµιση που βασίζεται σε αυτήν. Αυτό είναι ίσως το πιο σηµαντικό µήνυµα για την ελληνική αγορά.

Η τεχνολογία από µόνη της δεν πείθει. Ένα brand µπορεί να διαθέτει προηγµένα εργαλεία, αυτοµατοποιηµένες πλατφόρµες και ακριβή στόχευση. Αν όµως ο καταναλωτής δεν εµπιστεύεται τον τρόπο µε τον οποίο συλλέγονται και χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα του, η διαφήµιση µπορεί να φέρει το αντίθετο αποτέλεσµα.

Η εµπιστοσύνη γίνεται, λοιπόν, το νέο νόµισµα της διαφήµισης. ∆εν αρκεί µια καµπάνια να είναι δηµιουργική ή αποδοτική. Πρέπει να είναι και διαφανής.

Η εξοικείωση βοηθά, αλλά δεν αρκεί

Ένα δεύτερο σηµαντικό εύρηµα αφορά την εξοικείωση µε την AI. Στο αρχικό µοντέλο, η απλή έκθεση σε εργαλεία AI δεν φάνηκε να επηρεάζει σηµαντικά την αποδοχή της AI διαφήµισης. Ο δείκτης AI_ExposureUse είχε B = 0.06, Exp(B) = 1.06 και p = 0.86, δηλαδή δεν ήταν στατιστικά σηµαντικός παράγοντας στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης.

Αυτό σηµαίνει ότι το να έχει χρησιµοποιήσει κάποιος ένα chatbot ή ένα εργαλείο τύπου ChatGPT δεν αρκεί από µόνο του για να αποδεχθεί τη διαφήµιση µε AI. Η εξοικείωση αποκτά αξία όταν συνοδεύεται από εµπιστοσύνη.

Στο πιο σύνθετο ιεραρχικό µοντέλο, όµως, η εικόνα αλλάζει. Εκεί, η AI_ExposureUse γίνεται θετικός και σηµαντικός παράγοντας, µε B = 1.534, OR = 4.638 και p = 0.017. Αυτό δείχνει ότι η πρακτική εµπειρία µε την AI µπορεί να ενισχύσει την αποδοχή, όταν συνεξετάζονται και άλλοι παράγοντες, όπως η εµπιστοσύνη, η ταυτότητα και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά.

Η εξοικείωση, λοιπόν, δεν είναι ασήµαντη. Απλώς δεν λειτουργεί µόνη της. Ο καταναλωτής χρειάζεται να καταλαβαίνει την τεχνολογία, αλλά και να πιστεύει ότι χρησιµοποιείται σωστά.

Το όριο ανάµεσα στην εξατοµίκευση και την ενόχληση

Η εξατοµίκευση είναι ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της AI στη διαφήµιση. Μπορεί να κάνει τα µηνύµατα πιο σχετικά, να µειώσει την άσκοπη έκθεση σε αδιάφορες διαφηµίσεις και να βοηθήσει τον καταναλωτή να βρει προϊόντα ή υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν.

Όµως υπάρχει ένα λεπτό όριο. Η εξατοµίκευση µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε αίσθηση παρακολούθησης. Όταν ο χρήστης βλέπει µια διαφήµιση για κάτι που µόλις αναζήτησε, µπορεί να το θεωρήσει χρήσιµο. Όταν όµως βλέπει διαφηµίσεις που µοιάζουν να γνωρίζουν υπερβολικά πολλά για την προσωπική του ζωή, µπορεί να νιώσει άβολα.

Αυτό είναι το λεγόµενο παράδοξο της εξατοµίκευσης και της ιδιωτικότητας. Οι καταναλωτές θέλουν προτάσεις που τους αφορούν, αλλά δεν θέλουν να αισθάνονται ότι χάνουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδοµένων.

Γι’ αυτό, η διαφήµιση του 2026 δεν µπορεί να στηρίζεται µόνο στο «όσο πιο στοχευµένα, τόσο καλύτερα». Πρέπει να στηρίζεται στο «όσο πιο στοχευµένα, αλλά µε σεβασµό».

Η προσωπική ταυτότητα ως αντίσταση στον αλγόριθµο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πιο ανθρώπινα ευρήµατα της µελέτης αφορά την κατανάλωση ως έκφραση ταυτότητας. Στο πλήρες ιεραρχικό µοντέλο, η µεταβλητή Consumption_Identity είχε αρνητική και στατιστικά σηµαντική σχέση µε την αποδοχή της AI-personalized διαφήµισης, µε B = −1.516, OR = 0.220 και p < 0.001.

Αυτό σηµαίνει ότι όσο περισσότερο οι άνθρωποι θεωρούν πως οι αγορές τους εκφράζουν την προσωπικότητά τους, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να αποδεχθούν την αλγοριθµική εξατοµίκευση. Το εύρηµα είναι πολύ σηµαντικό, γιατί δείχνει ότι η αντίσταση στην AI δεν είναι πάντα τεχνοφοβία. Μπορεί να είναι και ανάγκη για αυτονοµία.

Ο καταναλωτής δεν θέλει να αισθάνεται ότι ένας αλγόριθµος αποφασίζει γι’ αυτόν. ∆εν θέλει να νιώθει ότι οι επιλογές του είναι προβλέψιµες ή ότι η προσωπικότητά του µετατρέπεται σε διαφηµιστικό προφίλ. Θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο.

Αυτό δηµιουργεί µια νέα πρόκληση για τις διαφηµιστικές εταιρείες. Η καλή AI διαφήµιση δεν πρέπει να ακυρώνει την προσωπικότητα του καταναλωτή. Πρέπει να τη σέβεται. Να προτείνει, όχι να πιέζει. Να διευκολύνει, όχι να χειραγωγεί.

Τα δηµογραφικά στοιχεία και οι διαφοροποιήσεις

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι ορισµένα δηµογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την αποδοχή της AI διαφήµισης. Στο πλήρες µοντέλο, η ηλικία είχε αρνητική σχέση µε την αποδοχή, µε B = −0.063, OR = 0.939 και p = 0.030. Αυτό σηµαίνει ότι οι µεγαλύτερες ηλικίες τείνουν να εµφανίζονται πιο επιφυλακτικές απέναντι στην AI-based διαφήµιση.

Αντίθετα, το εισόδηµα είχε θετική σχέση µε την αποδοχή, µε B = 0.606, OR = 1.833 και

p < 0.001. Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι η θέση ευθύνης στην εργασία συνδέθηκε µε χαµηλότερες πιθανότητες αποδοχής, ενώ ο γάµος συνδέθηκε µε υψηλότερες πιθανότητες αποδοχής.

Τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να ερµηνευτούν επιφανειακά. ∆εν σηµαίνουν ότι µια κοινωνική οµάδα «δέχεται» και µια άλλη «απορρίπτει» την AI. ∆είχνουν, όµως, ότι η αποδοχή της τεχνολογίας επηρεάζεται από την ηλικία, το εισόδηµα, την επαγγελµατική εµπειρία και το κοινωνικό πλαίσιο. Για τη διαφήµιση αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο κοινό. Οι στρατηγικές AI marketing πρέπει να προσαρµόζονται όχι µόνο στα ενδιαφέροντα των χρηστών, αλλά και στο επίπεδο εµπιστοσύνης, εξοικείωσης και ευαισθησίας που έχει κάθε κοινό.

Η δύναµη του πλήρους µοντέλου

Το πιο ολοκληρωµένο στατιστικό µοντέλο της µελέτης είχε πολύ υψηλή ερµηνευτική ισχύ. Συγκεκριµένα, το ιεραρχικό µοντέλο παρουσίασε Nagelkerke R² = 0.732 και συνολική ακρίβεια ταξινόµησης 92,5%. Το µοντέλο ταξινόµησε σωστά το 95,6% των περιπτώσεων µη αποδοχής και το 80,8% των περιπτώσεων αποδοχής.

Αυτό δείχνει ότι οι παράγοντες που εξετάστηκαν -εµπιστοσύνη, ηθική αντίληψη, εξοικείωση, ψηφιακή συµπεριφορά, ταυτότητα και δηµογραφικά χαρακτηριστικά- µπορούν να εξηγήσουν σε µεγάλο βαθµό γιατί κάποιος αποδέχεται ή απορρίπτει την AI διαφήµιση.

Η συζήτηση δεν µένει σε γενικές εντυπώσεις. Υπάρχουν µετρήσιµα δεδοµένα που δείχνουν ότι η αποδοχή της AI δεν είναι τυχαία. ∆ιαµορφώνεται από συγκεκριµένους παράγοντες.

Τι σηµαίνουν όλα αυτά για τη διαφήµιση στην Ελλάδα το 2026

Η διαφήµιση στην Ελλάδα το 2026 θα χρειαστεί να γίνει πιο επιστηµονική, αλλά όχι λιγότερο ανθρώπινη. Η χρήση δεδοµένων, αλγορίθµων και αυτοµατισµών θα είναι απαραίτητη. Όµως η αποτελεσµατικότητα δεν θα κρίνεται µόνο από clicks, impressions, conversions και performance metrics.

Θα κρίνεται και από κάτι πιο δύσκολο να µετρηθεί: το αν ο καταναλωτής νιώθει ότι η επικοινωνία είναι έντιµη.

Οι επιχειρήσεις που θα χρησιµοποιήσουν AI χωρίς διαφάνεια µπορεί να κερδίσουν προσωρινή αποτελεσµατικότητα, αλλά να χάσουν µακροπρόθεσµα την εµπιστοσύνη του κοινού. Αντίθετα, όσες επενδύσουν σε καθαρή επικοινωνία, σεβασµό των δεδοµένων και ανθρώπινη δηµιουργικότητα θα έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να χτίσουν σταθερές σχέσεις µε τους καταναλωτές.

Η AI µπορεί να βοηθήσει τη διαφήµιση να γίνει πιο σχετική. ∆εν πρέπει όµως να την κάνει πιο ψυχρή. Μπορεί να βελτιώσει τη στόχευση. ∆εν πρέπει όµως να εξαφανίσει την ευαισθησία. Μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα. ∆εν πρέπει όµως να υποκαταστήσει την ηθική κρίση.

Όλα θα παιχτούν στην εµπιστοσύνη

Η ακαδηµαϊκή έρευνα για την αποδοχή της AI-based personalized advertising στην Ελλάδα δείχνει καθαρά ότι το µέλλον της διαφήµισης δεν θα κριθεί µόνο από την τεχνολογία. Θα κριθεί από την εµπιστοσύνη.

Οι Έλληνες καταναλωτές δεν απορρίπτουν απαραίτητα την Τεχνητή Νοηµοσύνη. ∆εν λένε όχι στην εξατοµίκευση. ∆εν αρνούνται τις πιο έξυπνες και σχετικές διαφηµίσεις. Ζητούν, όµως, να ξέρουν ότι η τεχνολογία χρησιµοποιείται µε τρόπο δίκαιο, ηθικό και σεβαστικό.

Το 2026, η διαφήµιση στην Ελλάδα θα έχει µπροστά της µια µεγάλη ευκαιρία: να αξιοποιήσει την AI χωρίς να χάσει τον άνθρωπο. Η επιτυχηµένη καµπάνια δεν θα είναι απλώς εκείνη που προβλέπει σωστά τι θέλει ο καταναλωτής. Θα είναι εκείνη που τον πείθει ότι αξίζει να την εµπιστευτεί.