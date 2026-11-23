Το Digitized'26 Digital Design Conference, το συνέδριο ψηφιακού σχεδιασμού που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 9 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026, παρουσιάζει το Backstage.
Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, εννέα βραβευμένα creative studios και διαφημιστικές εταιρείες της Αθήνας ανοίγουν τους χώρους τους. Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Ermis Awards.
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες με ξεναγό και επισκέπτονται τρία studios της επιλογής τους, σε μία από τρεις θεματικές διαδρομές. Γνωρίζουν τις ομάδες και βλέπουν πώς δημιουργείται βραβευμένη δουλειά σε branding, digital design, διαφήμιση, στρατηγική και performance content. Όλες οι διαδρομές ξεκινούν στις 16:00.
Οι διαδρομές:
Διαδρομή 1 · Αμπελόκηποι: Howdy Design Family, Reach, Unlimited Creativity x Curious Ahead (V+O Group | SEC Newgate)
Διαδρομή 2 · Κάτω Χαλάνδρι: Publicis Groupe Greece, Frank & Fame, McCANN Greece
Διαδρομή 3 · Κέντρο: HØLY, K2 Design, Mozaik
Η συμμετοχή γίνεται με κράτηση θέσης στο designerstribe.com. Οι θέσεις ανά διαδρομή είναι περιορισμένες.
Το Digitized'26
Το Backstage είναι μία από τις δράσεις του Digitized'26. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το κεντρικό conference, workshops, portfolio reviews (10 Δεκεμβρίου) και το FoF Athens x Digitized meetup (10 Δεκεμβρίου). Τα εισιτήρια Early Bird Phase 2 για το conference διατίθενται με έκπτωση 20%.
Αναλυτικές πληροφορίες: digitized.gr/backstage
Χορηγοί και υποστηρικτές Digitized'26
- Premier sponsor: Quintessential
- Executive sponsor: Imperius
- Sponsors: Vakalo Art & Design College, REBORRN, fromScratch Studio
- Supporters: ΕΔΕΕ, Ermis Awards, Netstudio, Romantso
- Media partner: OFF Radio
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