Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό με budget 1,17 εκατ. ευρω

H Αναπτυξιακή Αθήνας του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής συμμετοχών για τον διαγωνισμό, που «τρέχει» για την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής. Αναλυτικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών προώθησης της ταυτότητας της Αθήνας ως μία ζωντανή και αυθεντική πόλη, οι οποίες θα διενεργούνται συμπληρωματικά σε υφιστάμενες στρατηγικής σημασίας δράσεις (εκθέσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις κ.λπ.) που υλοποιούνται από τρίτους στην πόλη της Αθήνας.

Περιλαμβάνει δυο τμήματα:

το πρώτο αφορά ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, επικοινωνίας και προβολής της Αθήνας», εκτιμώμενης αξίας 518.657,13 ευρώ (Στρατηγικός Σχεδιασμός Επικοινωνίας και Media Strategy , Υλοποίηση Προωθητικών Ενεργειών και Καμπάνιας Προβολής , Παραγωγή Δημιουργικού και Προωθητικού Υλικού, Ψηφιακή Αναμόρφωση και Διαχείριση Πλατφόρμας Πληροφόρησης και Social Media Strategy και Ψηφιακή Προβολή).

το δεύτερο τμήμα αφορά υπηρεσίες διοργάνωσης δράσεων προβολής, δικτύωσης και ενίσχυσης της εξωστρέφειας», εκτιμώμενης αξίας 430.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (Διοργάνωση αποστολών προβολής και προώθησης του προορισμού, Πρόγραμμα φιλοξενίας φορέων και διαμορφωτών κοινής γνώμης Διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης επαγγελματικής δικτύωσης).

H συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 948 657,13 ευρώ (1.176.334,84 ευρώ με ΦΠΑ).

Ενώ η αρχική καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών ήταν η Παρασκευή 17 Ιουλίου πλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις συμμετοχές τους μέχρι την Παρασκευή 31/7 και ώρα 16:00.