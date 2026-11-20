Στα 193,95 χιλ. ευρώ με ΦΠΑ η κατακύρωση για τις δράσεις προβολής και δημοσιότητας της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

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Στην ένωση εταιρειών Ρόζα Εδιαρόγλου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ - Paramount ΑΕ κατακυρώθηκε από τον Δήμο Δράμας ο διαγωνισμός για το έργο «Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας της ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας».

Η οικονομική προσφορά της ένωσης ανέρχεται σε 156.412 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 193.950,88 ευρώ με ΦΠΑ, έναντι αρχικού προϋπολογισμού 162.930 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 202.033,20 ευρώ με ΦΠΑ.

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό υποβλήθηκε μία προσφορά, από τη συγκεκριμένη ένωση εταιρειών, η οποία έγινε αποδεκτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η τεχνική πρόταση αξιολογήθηκε σε τέσσερις άξονες, που αφορούσαν την κατανόηση του έργου, την οργάνωση της ομάδας, τη μεθοδολογία υλοποίησης και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Η αρχική σταθμισμένη τεχνική βαθμολογία διαμορφώθηκε σε 117,7 βαθμούς, με τελικό βαθμό τεχνικής προσφοράς 100.

Στην αξιολόγηση επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, η χρήση PRINCE2, Gantt/WBS, dashboards παρακολούθησης KPIs, εργαλείων παραγωγής περιεχομένου και social media, καθώς και εξοπλισμού για εκδηλώσεις και ψηφιακό τοτέμ.

Η τελική αξιολόγηση βασίστηκε κατά 80% στην τεχνική προσφορά και κατά 20% στην οικονομική, με την ένωση να συγκεντρώνει τελικό βαθμό 100.

Μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δράμας ενέκρινε στις 10 Νοεμβρίου 2026 την οριστική ανάθεση του έργου στην ένωση Ρόζα Εδιαρόγλου - Paramount.