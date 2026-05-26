Υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής για το 2026

Στην Paramount ανέθεσε ο Δήμος Σκιάθου την υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής για το 2026, έναντι προσφοράς 378.000 ευρώ.

Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις προβολής στο εξωτερικό μέσω websites, social media, περιοδικών, e-mail marketing και ηλεκτρονικών banners. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόβλεψη για προβολή σε σταθμούς μετρό και τραμ σε χώρες του εξωτερικού.

Στο εσωτερικό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις σε περιοδικά, ιστοσελίδες, μέσα μαζικής μεταφοράς, παραγωγή δημιουργικού υλικού, φιλοξενία δημοσιογράφων, πρακτόρων και influencers, καθώς και ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.