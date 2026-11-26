Εγκρίθηκαν τα τεύχη για καμπάνια, δημιουργική ταυτότητα, παραγωγή περιεχομένου, digital προβολή και γαστρονομικά events

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Την έγκριση των τευχών διακήρυξης για την πράξη «Ανάδειξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Ζαχάρως», συνολικού προϋπολογισμού 348.000 ευρώ με ΦΠΑ, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως. Τα τεύχη θα υποβληθούν προς προέγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».

Το project αφορά ολοκληρωμένη ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας του προορισμού και περιλαμβάνει στρατηγικό σχεδιασμό, positioning, δημιουργική ταυτότητα και campaign concept, παραγωγή φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, έντυπα, digital καμπάνιες και social media.

Το πρώτο υποέργο, ύψους 248.000 ευρώ με ΦΠΑ, επικεντρώνεται στην τουριστική επικοινωνία και προβολή. Μεταξύ των παραδοτέων προβλέπονται ολοκληρωμένο communication plan, ανάλυση αγορών-στόχων και SWOT, creative concept, φωτογραφίες και videos πολλαπλών formats, press kit, αφίσες και παρακολούθηση της απόδοσης των ψηφιακών ενεργειών.

Το δεύτερο υποέργο έχει budget 100.000 ευρώ με ΦΠΑ και αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τριών θεματικών γαστρονομικών εκδηλώσεων, με στόχο την ανάδειξη τοπικών προϊόντων, παραγωγών και της γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής.

Η διάρκεια του συνολικού έργου προβλέπεται σε 18 μήνες, ενώ η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής.

Στο σχέδιο της διακήρυξης δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθώς προηγείται η διαδικασία προέγκρισης των τευχών.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.