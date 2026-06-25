Πρωταγωνιστές είναι η Irina Shayk και ο Michele Morrone

O οίκος Dolce&Gabbana παρουσίασε το Your Devotion Eau de Parfum Intense, ένα νέο άρωμα που γιορτάζει την αγάπη ως μια πράξη θάρρους. Το Your Devotion Eau de Parfum Intense αφηγείται την ιστορία μιας αυθεντικής και συνειδητής αφοσίωσης, που αποτελείται από υποσχέσεις που τηρούνται, διαφορές που ξεπερνιούνται και επιλογές που ανανεώνονται καθημερινά. Ένας δεσμός που αντέχει στο χρόνο και στις δοκιμασίες, αναπτύσσεται μέσα από την εμπιστοσύνη και ενδυναμώνεται από την ελευθερία του να παραμένει κανείς ο εαυτός του. Σφραγισμένο με την εμβληματική Sacred Heart, το άρωμα εντάσσεται στη σειρά Devotion, εκφράζοντας την πιο βαθιά της ουσία, να βάζεις την καρδιά πάνω από όλα.

Ο Gordon Von Steiner σκηνοθετεί την καμπάνια για το νέο Your Devotion Eau de Parfum Intense. Γυρισμένη στη Νάπολη, ανάμεσα σε πλακόστρωτα σοκάκια, ιστορικά κτίρια και τη μαγευτική θέα του κόλπου, η ταινία αποτυπώνει τη δύναμη μιας αγάπης που επιλέγεται συνειδητά, προστατεύεται και βιώνεται χωρίς επιφυλάξεις. Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι η Irina Shayk και ο Michele Morrone.