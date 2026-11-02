Η συμφωνία της DoorDash για την εξαγορά της Instacart έναντι 17 δισ. δολαρίων θα ενώσει δύο επιχειρήσεις Retail Media, καθεμία από τις οποίες καταγράφει διαφημιστικά έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων σε ετησιοποιημένη βάση.

Η συμφωνία της DoorDash για την εξαγορά της Instacart έναντι 17 δισ. δολαρίων θα ενώσει δύο επιχειρήσεις Retail Media, καθεμία από τις οποίες καταγράφει διαφημιστικά έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων σε ετησιοποιημένη βάση. Η συνένωση αυτή δημιουργεί για τους διαφημιζόμενους έναν ισχυρό παίκτη, ο οποίος θα μπορούσε να καθορίσει το μέλλον των Retail Media Networks (RMNs), ανταγωνιζόμενος τις αντίστοιχες πλατφόρμες της Amazon και της Walmart.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται υπηρεσίες και εργαλεία όπως το Brand Center της DoorDash, ένα εργαλείο στόχευσης που συνδυάζει δεδομένα αγορών από τις παραγγελίες των καταναλωτών με δεδομένα ελέγχου των προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων, συγκεντρώνοντάς τα σε μία ενιαία πλατφόρμα. Οι δύο πλατφόρμες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα έως ότου ολοκληρωθεί επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να συμβεί στα τέλη του 2027 ή μέσα στο 2028.

Η DoorDash σχεδιάζει να διατηρήσει τόσο την εφαρμογή Instacart όσο και τις επιχειρηματικές πλατφόρμες της. Ωστόσο, η τελική ενοποίηση θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι διαφημιζόμενοι πραγματοποιούν στόχευση, αγορά διαφημιστικού χώρου και μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών τους. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτή η νέα πραγματικότητα για τους διαφημιζόμενους.

«Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής θα αποτελείται κατά τουλάχιστον 75% από μετρητά. Οι μέτοχοι της Instacart θα μπορούν να επιλέξουν να λάβουν μετρητά, μετοχές της DoorDash ή συνδυασμό των δύο, με την επιφύλαξη αναλογικής κατανομής (proration), ώστε το ποσοστό των μετοχών της DoorDash να μην υπερβαίνει το 25% του συνολικού τιμήματος», αναφέρει η DoorDash.