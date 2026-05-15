Ανέλαβε μετά απο spec την καμπάνια «Μπει δεν μπει, είσαι μέσα»

Η DOPE ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία με το Milko της DELTA FOODS SA, αναλαμβάνοντας, μετά από διαδικασία σπεκ, το concept, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του μεγάλου διαγωνισμού «Μπει δεν μπει, είσαι μέσα».

Η νέα αυτή ενεργοποίηση εστιάζει στην άμεση σύνδεση του brand με το κοινό του, προσφέροντας ένα πρωτότυπο user experience που συνδυάζει το παιχνίδι με την τεχνολογία αιχμής. Η πλατφόρμα του διαγωνισμού βασίστηκε στο Mercury Cloud, το εξελιγμένο σύστημα Loyalty & Engagement της DOPE, ενσωματώνοντας στοιχεία instant gratification μέσω εξατομικευμένων AI videos.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα πλήρες οικοσύστημα διασυνδέσεων, καθώς η DOPE υλοποίησε automated workflows με την Cosmos Sport και τη BOXNOW, εξασφαλίζοντας την άμεση και εύκολη παραλαβή των δώρων.

«Το Milko είναι ένα brand με μοναδική ενέργεια και η πρόκληση ήταν να δημιουργήσουμε ένα activation που να αντικατοπτρίζει αυτή τη δυναμική. Με το "Μπει δεν μπει, είσαι μέσα", θέσαμε ένα νέο standard για το πώς πρέπει να στήνονται τέτοιου είδους Engagement/Sell-out activations», αναφέρει ο Γιάννης Πιπεράκης, CEO της DOPE Studio.