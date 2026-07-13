Ο ΗΡΩΝ παρουσιάζει τη νέα του καμπάνια μέσω της AD-box, μετατρέποντας το κουτί της πίτσας σε ένα πρωτότυπο μέσο επικοινωνίας. Tη δημιουργική ιδέα και υλοποίηση ανέλαβε η DOPE.
Η καμπάνια αναπτύσσεται στη Θεσσαλονίκη και σε επτά ακόμη πόλεις της Ελλάδας, μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων της AD-box. Στο επάνω δεξί μέρος του κουτιού, οι καταναλωτές ανακαλύπτουν εκπτωτικό κουπόνι 50€ για νέα σύνδεση στον ΗΡΩΝΑ, συνδυάζοντας δημιουργικότητα με άμεσο όφελος.
Η καμπάνια αποδεικνύει πώς το packaging μπορεί να μετατραπεί σε ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας, δημιουργώντας ουσιαστική επαφή με τον καταναλωτή τη στιγμή της κατανάλωσης.
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