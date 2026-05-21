Η DOPE, σε συνεργασία με το Vodafone CU, υλοποίησε το νέο street activation «ΝΑ ΣΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΣΩ;», μια TikTok-inspired εμπειρία γεμάτη παιχνίδι, εκπλήξεις και μεγάλα δώρα.

Με πρωταγωνίστρια την creator Λούσυ, οι περαστικοί καλούνταν να μαντέψουν λέξεις που ζωγράφιζε σε πίνακα, διεκδικώντας δώρα από τη mystery bag του CU, όπως iPhone 17, PS5, Nintendo Switch και άλλα tech gadgets. Για να συμμετάσχουν, έπρεπε να ακολουθούν το CU στο TikTok, συνδέοντας άμεσα το online community με τη live εμπειρία.

Η ενέργεια βασίστηκε στη λογική και τον αυθορμητισμό του TikTok, μεταφέροντας την creator culture και το real time interaction στον δρόμο, μέσα από ένα γρήγορο και interactive format που ανέδειξε το “extra” στοιχείο του CU. Εxtra offers, extra data και extra good vibes.

Το περιεχόμενο δημιουργήθηκε σε social-first λογική και δημοσιεύτηκε στα social media του brand, μεταφέροντας την εμπειρία και στο online κοινό.

Μέσα από το «ΝΑ ΣΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΣΩ;», η DOPE και το CU συνεχίζουν να δημιουργούν εμπειρίες που συνδυάζουν entertainment, social interaction και αυθεντικό content για τη νέα γενιά.