Για δράσεις δημοσιότητας

Σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προχωρά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών Δημοσιότητας για την προβολή και τη διάχυση των δράσεων της Δ.ΥΠ.Α. στο ΠΑΔΚΣ 2021-2027».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 604.838,71 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 750.000 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 27 μήνες.

Το έργο αποτελεί το Υποέργο 2 της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή” (ΠΑΔΚΣ) 2021-2027» και χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει υπηρεσίες διαφημιστικής συμβουλευτικής, διαφήμισης και marketing, έρευνας αγοράς, διοργάνωσης εκδηλώσεων και διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικού και video περιεχομένου. Στόχος είναι η προβολή και η διάχυση των δράσεων της ΔΥΠΑ που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΑΔΚΣ 2021-2027, μέσα από ένα ευρύτερο πλέγμα ενεργειών ενημέρωσης και δημοσιότητας.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 12.096,77 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00.