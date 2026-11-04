Η καμπάνια θα «τρέξει» σε κάθε πόλη όπου θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις της ΔΥΠΑ μέσα στο 2027

Τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την ενημερωτική καμπάνια για τις εκδηλώσεις «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ» και «JobReady by DYPA» για το 2027 ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 320.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 396.800 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Σύμφωνα με την απόφαση, η καμπάνια θα αφορά κάθε πόλη στην οποία θα διοργανώνονται οι συγκεκριμένες δράσεις της ΔΥΠΑ, με στόχο την ενημέρωση και προβολή των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του 2027.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2027 και ειδικότερα τον λογαριασμό «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων».

Παράλληλα, εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 396.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής αναδόχου.

Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός ηλεκτρονικός και άνω των ορίων, ενώ κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Η απόφαση αφορά σε αυτό το στάδιο την έγκριση της αναγκαιότητας, του προϋπολογισμού και της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της καμπάνιας και το σχετικό χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ανακοινωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.