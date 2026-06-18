Υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ ανακήρυξε την Choose ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επικοινωνιακής Πολιτικής» με προσφερόμενο ποσό 1,705.500 ευρώ (2.114.820 ευρώ με ΦΠΑ 24%).

Πρόκειται για σύμβαση διάρκειας 6 μηνών και το έργο αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου επικοινωνίας και προβολής του έργου και των δράσεων της ΔΥΠΑ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας:

Δράση 1 - Στρατηγική επικοινωνίας και υποστήριξη της αναθέτουσας κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας,

Δράση 2 - Συνδυασμένες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,

Δράση 3 - Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού και λοιπού ενημερωτικού προωθητικού υλικού,

Δράση 4 - Σχεδιασμός και προβολή στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην διαδικασία συμμετείχε και η Next Com.