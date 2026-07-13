Με προϋπολογισμό 210.000 ευρώ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προχωρά στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προβολή/Δημοσιότητα και Διάχυση του έργου και των υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

Η απόφαση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 170.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 210.800 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο αφορά ενέργειες προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης για την ενίσχυση της παρουσίας και επικοινωνίας του ΕΑΠ στην εκπαιδευτική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό, πανελλαδικά, μέσω στενευμένων δράσεων. Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.