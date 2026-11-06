Ο ραδιοφωνικός σταθμός easy 97.2 και η αεροπορική εταιρεία SKY express συμπράττουν σε μια εορταστική ενέργεια διάρκειας δύο εβδομάδων στους δρόμους της Αθήνας, προσφέροντας στους ακροατές της πρωινής εκπομπής τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αεροπορικά εισιτήρια για το δίκτυο προορισμών της εταιρείας.

Ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο κυνήγι ξεκινά στους δρόμους της Αθήνας. Ο easy 97.2 και η SKY express ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν τον Μπλε SKY Santa, που για δύο εβδομάδες θα κυκλοφορεί στην πόλη, περιμένοντας τους ακροατές να τον ανακαλύψουν.

Κάθε πρωί στις 9:00, μέσα από την πρωινή εκπομπή “easy Breakfast” με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη, οι ακροατές θα μαθαίνουν τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο σημείο όπου βρίσκεται o Μπλε SKY Santa. Όποιος καταφέρει να τον εντοπίσει πρώτος, θα πρέπει να τον πλησιάσει και να μαντέψει «Ποιος είναι ο σταθμός των Χριστουγέννων». Έτσι, θα κερδίσει ένα Candy Cane που θα του εξασφαλίσει μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, οι 10 φιναλίστ θα μπουν στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο: δύο αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής από τη SKY express, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 62 προορισμούς του δικτύου της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά την πρωινή ζώνη του σταθμού easy 97.2 προκειμένου να συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό του «Μπλε SKY Santa» στο πλαίσιο της εορταστικής αυτής δράσης.