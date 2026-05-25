Ένας σύγχρονος οδηγός για καλύτερα pitches από τους δυο θεσμικούς φορείς της αγοράς επικοινωνίας

Οκτώ χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση, ο 12Λογος του Καλού Spec επιστρέφει ανανεωμένος. Η ΕΔΕΕ, σε συνεργασία και συμφωνία με τον ΣΔΕ, προχώρησε σε συνολική αναθεώρηση του περιεχομένου του οδηγού, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στη βελτίωση των διαδικασιών επιλογής agencies και στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς, διαφανούς και αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας στην αγορά της επικοινωνίας.

Οι βασικές αρχές δεν αλλάζουν. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν ένα σωστό spec και μια δίκαιη διαδικασία pitch παραμένουν κοινές στις ώριμες αγορές διεθνώς. Εκεί που εστιάζει η ανανέωση είναι στην προσαρμογή στις σύγχρονες επιχειρηματικές συνθήκες, στην επικαιροποίηση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών και στην ανάγκη για πιο ουσιαστική συνεργασία μεταξύ διαφημιζομένων, marketing teams, procurement και agencies.

Η νέα -τρίτη αναθεωρημένη- έκδοση ενσωματώνει αναφορές από οργανισμούς όπως οι EACA, VoxComm και WFA, προσφέρει πιο αναλυτικές και πρακτικές κατευθύνσεις, ενώ αποτυπώνει πιο καθαρά τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες spec και pitch μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά προς όφελος όλων.

Οι 12 αρχές του ανανεωμένου οδηγού:

1. Το spec πρέπει να είναι στρατηγικά απαραίτητο και δεοντολογικά ορθό

Κάθε διαδικασία pitch πρέπει να ξεκινά από μια πραγματική επιχειρηματική ανάγκη. Όχι ως εργαλείο συλλογής ιδεών ή benchmarking, αλλά ως μια ουσιαστική διαδικασία επιλογής συνεργάτη.

2. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία, υπευθυνότητα και σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων

Η επιτυχία ενός spec εξαρτάται από τη σοβαρή εσωτερική προετοιμασία. Καθαροί ρόλοι, συντονισμός μεταξύ marketing και procurement και κοινή κατανόηση του στόχου είναι απαραίτητα στοιχεία.

3. Η σωστή επιλογή agencies είναι κρίσιμη

Ένα αποτελεσματικό pitch δεν βασίζεται στη μαζική συμμετοχή. Η σωστή shortlist, με agencies που πραγματικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες του brief, οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα για όλους.

4. Το brief είναι το ήμισυ του παντός

Χωρίς σαφές, πλήρες και ουσιαστικό brief, καμία διαδικασία δεν μπορεί να αποδώσει. Όσο καλύτερη η πληροφόρηση, τόσο πιο στοχευμένες και χρήσιμες οι προτάσεις.

5. Όχι spec χωρίς budget

Η διαφάνεια γύρω από το διαθέσιμο budget δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι βασική προϋπόθεση για ρεαλιστικές προτάσεις και σοβαρή συμμετοχή.

6. Η σωστή κατανομή χρόνου δίνει καλύτερο αποτέλεσμα

Τα agencies χρειάζονται επαρκή χρόνο για να ανταποκριθούν με ποιότητα. Οι πιεστικές διαδικασίες μειώνουν την αξία των προτάσεων και επιβαρύνουν άσκοπα όλες τις πλευρές.

7. Κάθε διαγωνισμός χρειάζεται κριτήρια

Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφή από την αρχή, γνωστά σε όλους τους συμμετέχοντες και συνδεδεμένα με τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού.

8. Η διαφάνεια είναι σημαντική

Η ανοιχτή και ξεκάθαρη επικοινωνία χτίζει εμπιστοσύνη, βελτιώνει τη διαδικασία και ενισχύει τη σοβαρότητα της συνεργασίας.

9. Σεβασμός στην επένδυση όλων

Κάθε pitch απαιτεί χρόνο, ανθρώπους και πόρους. Η αναγνώριση αυτής της επένδυσης είναι προϋπόθεση για έναν υγιή τρόπο συνεργασίας.

10. Το spec δεν τελειώνει με την ανάθεση

Η σωστή διαχείριση της διαδικασίας μετά την επιλογή, όπως και η παροχή feedback προς όλους τους συμμετέχοντες, είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την επιλογή.

11. Προσοχή στην πνευματική ιδιοκτησία

Η προστασία ιδεών, στρατηγικών προσεγγίσεων και δημιουργικών προτάσεων αποτελεί κρίσιμο σημείο σε κάθε διαδικασία pitch και πρέπει να διασφαλίζεται ξεκάθαρα.

12. Οι καλές πρακτικές βοηθούν

Ο ανανεωμένος 12Λογος δεν λειτουργεί ως θεωρητικό κείμενο, αλλά ως πρακτικός οδηγός για καλύτερες συνεργασίες, πιο αποδοτικές διαδικασίες και μεγαλύτερη αξία για την αγορά συνολικά.

Γιατί τώρα;

Η αναθεώρηση του οδηγού έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διαδικασίες agency selection επαναπροσδιορίζονται διεθνώς. Οι απαιτήσεις για αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και καλύτερη αξιοποίηση πόρων είναι μεγαλύτερες από ποτέ, ενώ η σχέση μεταξύ brands και agencies απαιτεί πιο ώριμες, δομημένες και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες.

Η ΕΔΕΕ συνεχίζει να διατηρεί το ζήτημα των pitches ψηλά στην ατζέντα της, προσφέροντας στην αγορά ένα εργαλείο που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κοινό σημείο αναφοράς για όλους.

Ο ανανεωμένος 12Λογος του Καλού Spec δεν αφορά μόνο τη διαδικασία ενός pitch. Αφορά την ποιότητα των συνεργασιών που ακολουθούν.