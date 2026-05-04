Οι 26 ομάδες- virtual Gen Z agencies 110 τριτοετών φοιτητών- φοιτητριών του ADandPRLAB ήρθαν σε επαφή με έμπειρους δημιουργικούς, εξερευνώντας νέους τρόπους σκέψης και παραγωγής ιδεών.

Η ΕΔΕΕ, σε συνεργασία με το ADandPRLAB, παρουσίασαν το Rethink the Obvious – Create the Unexpected, μια εντελώς νέα πρωτοβουλία αφιερωμένη στη δημιουργική έκφραση και την ανάπτυξη της φαντασίας μέσα από βιωματικά workshops.

Οι 26 ομάδες- virtual Gen Z agencies 110 τριτοετών φοιτητών- φοιτητριών του ADandPRLAB ήρθαν σε επαφή με έμπειρους δημιουργικούς, εξερευνώντας νέους τρόπους σκέψης και παραγωγής ιδεών.

Η σειρά περιλάμβανε τέσσερα διαδραστικά workshops, μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες καλούνταν να πειραματιστούν με storytelling, ποίηση, συναισθήματα και δημιουργικά challenges. Στόχος ήταν να κατανοήσουν πώς γεννιούνται οι ιδέες και να μάθουν να σκέφτονται έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια. Το περιεχόμενο των workshops δεν είχε άμεση σχέση με τη διαφήμιση.

Στο πλαίσιο του Rethink the Obvious συμμετείχαν οι εισηγητές: Αντώνης Παπαθεοδούλου, Head of Creative |FCB Gnomi, Δημήτρης Σαββάκος, Executive Creative Director |Ogilvy, Σύλβια Καφφέ, Head of Creative | ADMINE, Νίκος Μαυριάς, Creative Director | ADMINE, Λάζαρος Ευμορφίας, Co-Founder, Executive Creative Officer| Lama DDB

Τα workshops πραγματοποιήθηκαν στο Design Lab by Kotsovolos, έναν σύγχρονο χώρο που ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Το Rethink the Obvious – Create the Unexpected αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για τους φοιτητές που επιθυμούν να ανακαλύψουν νέες δημιουργικές διαδρομές, να πειραματιστούν και να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που σκέφτονται και δημιουργούν.

Το tagline των δημιουργικών workshops προέκυψε μέσα από έναν διαγωνισμό branding/ tagline ανάμεσα στις ομάδες του ADandPRLAB δίνοντας τους την χαρά να συνεισφέρουν συν-δημιουργικά σε όλη την διοργάνωση

Η Μαρία Κάντζα, Γ.Δ. της ΕΔΕΕ σχολίασε: «Αυτή η ιδέα ξεκίνησε δειλά από το περσινό 1ο Αdathon. Είδαμε τελειόφοιτους με άριστη κατάρτιση στο αντικείμενό μας και εξαιρετικά skills, έτοιμους να στελεχώσουν agencies και διαφημιζόμενους, με μεγάλη ευχέρεια. Ταυτόχρονα, είδαμε αυτά τα πολλαπλά skills, που επιβάλλει η τεχνολογία, να οριοθετούν τη σκέψη τους με πολύ «ορθόδοξο» τρόπο. Επειδή θέλουμε τα νέα παιδιά να μεταφέρουν στο χώρο μας την ελευθερία έκφρασης, τον αυθορμητισμό και τη φαντασία της ηλικίας τους, σκεφτήκαμε να φτιάξουμε από το μηδέν αυτά τα workshops και να τα βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τη χαρά και το παιγνίδι της δημιουργικότητας. Κρίνοντας από τον ενθουσιασμό των παιδιών, αλλά και των εισηγητών μας, φαίνεται ότι το πείραμα πέτυχε και θα το συνεχίσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντώνη, τον Δημήτρη, το Νίκο, το Λάζαρο και τη Σύλβια. Ένα ακόμη μεγαλύτερο ευχαριστώ στη Μπέττυ Τσακαρέστου, γιατί είναι πάντα ανοιχτή σε ιδέες και τις στηρίζει μέχρι τέλους».

Η Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του ADandPRLAB στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου σχολίασε: «Η γέννηση της ιδέας των Rethink the Obvious – Create the Unexpected δημιουργικών workshops είναι μια νέα συναρπαστική πρωτοβουλία της ΕΔΕΕ με το ADandPRLAB που έβαλε σε ένα παιγνιώδες περιβάλλον δημιουργικού πειραματισμού, ελεύθερης έκφρασης και συν-δημιουργίας τους εξαιρετικούς και τις νέες και νέους GenZ φοιτήτριες και φοιτητές μας που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και αισθάνθηκαν ότι ήταν μια εμπειρία που ταιριάζει στην κουλτούρα τους και τους άνοιξε νέους τρόπους σκέψης και αναζήτησης, γέννησης νέων ιδεών. Ευχαριστώ θερμά την ΕΔΕΕ, την κ. Μαρία Κάντζα και όλους του εισηγητές για αυτή την πολύ ωραία εμπειρία, που σχεδιάστηκε με έμπνευση. Ήταν μια σπουδαία δημιουργική εμπειρία για όλους μας».