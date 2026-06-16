Με κεντρικό μήνυμα «Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι τάση. Είναι στάση. Στάση ζωής»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η οποία εδώ και 25 χρόνια συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και εδραίωση της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στη χώρα, παρουσιάζει τη νέα ολοκληρωμένη 360° επικοινωνιακή της καμπάνια με στόχο την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

Με κεντρικό μήνυμα «Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι τάση. Είναι στάση. Στάση ζωής», η νέα καμπάνια της ΕΕΑΑ καλεί τους πολίτες να μετατρέψουν την περιβαλλοντική ευαισθησία σε καθημερινή πράξη. Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα αποτελεί συλλογική ευθύνη, η ανακύκλωση αναδεικνύεται ως μία από τις πιο απλές αλλά και πιο ουσιαστικές επιλογές που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Γιατί η πραγματική αλλαγή ξεκινά από τις συνήθειες μας και μια στάση στους Μπλε Κάδους και στους Μπλε Κώδωνες είναι μια μικρή πράξη με μεγάλη αξία για το περιβάλλον. Η ΕΕΑΑ υπενθυμίζει ότι η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν απαιτεί μεγάλες θυσίες, αλλά συνέπεια, σωστή ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή. Είναι μια απλή πράξη με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής μας ζωής.

Η καμπάνια υλοποιείται μέσα από ένα ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο πλάνο επικοινωνίας 360°, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μέσων και δράσεων με στόχο τη μέγιστη δυνατή απήχηση στο κοινό. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει παρουσία σε ψηφιακά, έντυπα μέσα, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Παράλληλα, το μήνυμα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών ταξιδεύει στο επιβατικό κοινό μέσα από διαφημιστικά μηνύματα στο Μετρό, ενώ ενισχύεται περαιτέρω μέσω της προβολής δημιουργικών εικαστικών και ταινίας μικρού μήκους σε δίκτυο πολυκινηματογράφων.

Η καμπάνια πλαισιώνεται επίσης από στοχευμένο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από τοπικές δράσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με Δήμους σε όλη τη χώρα, φέρνοντας το μήνυμα της ανακύκλωσης ακόμα πιο κοντά στους πολίτες. Σημαντικό μέρος των ενεργειών αποτελούν η κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Εθνικό Κήπο στις 5 Ιουνίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, καθώς και η διήμερη εκδήλωση σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στις 6 και 7 Ιουνίου, όπου μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια σειρά από διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια και δραστηριότητες με επίκεντρο την Ανακύκλωση Συσκευασιών.

Η νέα καμπάνια αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με σκοπό να ενισχύσει τη γνώση και τη συμμετοχή των πολιτών στην Ανακύκλωση Συσκευασιών. Ο πρώτος πυλώνας εστιάζει στο τι ανακυκλώνουμε, παρέχοντας σαφείς και κατανοητές πληροφορίες για τα υλικά που τοποθετούνται στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες, όπως είναι συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, καθώς και γυαλί. Ο δεύτερος πυλώνας εξηγεί γιατί ανακυκλώνουμε, αναδεικνύοντας τα σημαντικά οφέλη της Ανακύκλωσης Συσκευασιών για το περιβάλλον και την κοινωνία. Ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνεται στο πώς ανακυκλώνουμε σωστά, προσφέροντας πρακτικές και εύκολες οδηγίες για τη σωστή διαλογή και απόρριψη των συσκευασιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της Ανακύκλωσης Συσκευασιών και τη μείωση του υπολείμματος στους μπλε κάδους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, Πρόεδρος της ΕΕΑΑ, δήλωσε: «Εδώ και 25 χρόνια, η ΕΕΑΑ επενδύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της Ανακύκλωσης Συσκευασιών. Μέσα από τη νέα μας καμπάνια, αναδεικνύουμε ότι η ανακύκλωση αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε για να μειώσουμε τα απορρίμματα, να εξοικονομήσουμε πολύτιμους πόρους και να συμβάλουμε έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα δεν χρειαζόμαστε περισσότερα λόγια για το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε περισσότερη δράση. Η συμμετοχή κάθε πολίτη μετράει και κάθε συσκευασία που απορρίπτεται στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες αποτελεί μια συνειδητή επιλογή για ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι τάση. Είναι στάση ζωής. Και είναι στο χέρι όλων μας να την κάνουμε καθημερινή πράξη».