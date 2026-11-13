Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής διαφήμισης και επικοινωνίας, με πολυετή επιχειρηματική και θεσμική παρουσία στον κλάδο.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Δημήτρης Γ. Μαύρος, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς ανθρώπους της ελληνικής διαφημιστικής αγοράς, με διαδρομή που ξεπέρασε τις πέντε δεκαετίες και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και τη θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου.

Ο Δημήτρης Γ. Μαύρος υπήρξε συνιδρυτής του ομίλου Spot Thompson Total Communications Group, στον οποίο διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος από το 1974 έως το 2013, συνδέοντας το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Το 2013, μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση της Spot JWT, προχώρησε μαζί με τον Χρήστο Κερασιώτη στη δημιουργία νέου ανεξάρτητου διαφημιστικού σχήματος, της Black Cherry, στην οποία υπήρξε συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος. Παράλληλα, ήταν ιδρυτής και Πρόεδρος του PRC Group – The Management House, με δραστηριότητες που εκτείνονται στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, την έρευνα αγοράς και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η θεσμική του παρουσία. Διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), αρχικά από τον Ιούλιο του 1997 έως τον Ιούλιο του 1999 και στη συνέχεια από τον Ιούνιο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2013.

Η δεύτερη θητεία του συνέπεσε με μία από τις δυσκολότερες περιόδους για την ελληνική διαφήμιση, εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Από τη θέση αυτή ανέπτυξε έντονη θεσμική δραστηριότητα, με παρεμβάσεις για το αγγελιόσημο, τον ειδικό φόρο τηλεοπτικής διαφήμισης, τους διαγωνισμούς και τα ζητήματα λειτουργίας της διαφημιστικής αγοράς.

Είχε επίσης διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) την περίοδο 1988-1996, καθώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ, του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και του ALBA.

Στην πολυσχιδή δραστηριότητά του περιλαμβάνονταν ακόμη η προεδρία του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και του Great Place to Work Hellas, καθώς και η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

Ήταν πτυχιούχος Οικονομικών του Brandeis University, κάτοχος MBA από το City College της Νέας Υόρκης, ενώ είχε πραγματοποιήσει διδακτορικές σπουδές στην Οικονομετρία στο City University of New York.

Με την απώλειά του, η ελληνική αγορά διαφήμισης και επικοινωνίας αποχαιρετά έναν άνθρωπο που συνέδεσε την επιχειρηματική του δραστηριότητα με τη θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου και υπήρξε ενεργός συνομιλητής στις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετώπισε η διαφημιστική αγορά τις τελευταίες δεκαετίες.