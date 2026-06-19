Με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στον χώρο, συνεργάστηκε με κορυφαίες διαφημιστικές εταιρείες

Την απώλεια του Κώστα Λάκη, ενός δημιουργικού στελέχους με μακρά και σημαντική διαδρομή στην ελληνική διαφημιστική αγορά, θρηνεί ο κλάδος της επικοινωνίας.

Με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στον χώρο, συνεργάστηκε με κορυφαίες διαφημιστικές εταιρείες όπως οι Ashley & Holmes, Adel Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, McCann Erickson, Ammirati Puris Lintas, The Think Tank, ABC Design και Good Karma, υπηρετώντας θέσεις ευθύνης ως Art Director, Creative Director και Creative Group Head.

Τελευταίος επαγγελματικός του σταθμός ήταν η CandyshopVFX, όπου από τον Φεβρουάριο του 2026 είχε αναλάβει καθήκοντα Creative Head. Παράλληλα, ανέπτυξε αξιόλογη πορεία στη ζωγραφική, την εικονογράφηση, τη σκηνογραφία και τη συγγραφή, με διακρίσεις, εκθέσεις και εκδόσεις που ανέδειξαν το πολυσχιδές δημιουργικό του έργο.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 22-6-2026 και ώρα 14:30 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος, Βόλου 1 στο Χαλάνδρι.