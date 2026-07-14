Το έργο περιλαμβάνει στρατηγική επικοινωνίας, παραγωγή περιεχομένου, digital καμπάνιες, media relations και ενέργειες δημοσίων σχέσεων.

Σε πλήρη επιβεβαίωση χθεσινού ρεπορτάζ του advertising.gr και του Business Today, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προκήρυξε διαγωνισμό για την προβολή, τη δημοσιότητα και τη διάχυση του έργου και των υπηρεσιών του.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 170.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και σε 210.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η διάρκειά της ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός ετήσιου σχεδίου επικοινωνίας, καθώς και η υλοποίηση καμπάνιας για την προβολή των προγραμμάτων σπουδών και του συνολικού έργου του ΕΑΠ. Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της εικόνας του Ιδρύματος, η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως φοίτησης και η αύξηση του ενδιαφέροντος και των εγγραφών.

Στις προβλεπόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται η ανάπτυξη επικοινωνιακής και δημιουργικής στρατηγικής, η αξιολόγηση και πιθανή ανανέωση της επικοινωνιακής ταυτότητας, καθώς και η παραγωγή οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού. Ο ανάδοχος θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία videos, web banners, advertorials, reels, stories και περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα.

Το έργο καλύπτει επίσης τον σχεδιασμό και την υλοποίηση digital media plan, τη διαχείριση διαφημιστικών καμπανιών και λογαριασμών social media, καθώς και την αξιοποίηση εργαλείων SEO, SEM και programmatic marketing. Προβλέπονται ακόμη αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου, influencer marketing, υπηρεσίες γραφείου Τύπου, media relations, αποδελτίωση και επικοινωνιακή υποστήριξη εκδηλώσεων.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Η κατανόηση των απαιτήσεων και η μεθοδολογία υλοποίησης έχουν συντελεστή βαρύτητας 50%, οι δημιουργικές προτάσεις 30% και η σύνθεση και καταλληλότητα της ομάδας έργου 20%.

Μεταξύ των προϋποθέσεων συμμετοχής περιλαμβάνονται μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τουλάχιστον ίσος με το 200% του προϋπολογισμού του έργου και σχετική εμπειρία σε καμπάνιες επικοινωνίας. Ειδικότερα, ζητείται η ολοκλήρωση συμβάσεων προβολής και δημοσιότητας συνολικής αξίας τουλάχιστον 400.000 ευρώ κατά την τελευταία πενταετία, στις οποίες θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρία έργα προβολής ΑΕΙ, συνολικής αξίας 300.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, στις 15:00.