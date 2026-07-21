Οι τρεις βραδιές του Mundial ήταν από τις πρώτες μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις στο νέο Αθλητικό Πάρκο του Ελληνικού είχε προηγηθεί η φιλοξενία της υπερειδικής διαδρομής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Πρεμιέρα για το The Ellinikon Sports Park, τον μοναδικό προορισμό αθλητισμού, ευεξίας και εμπειριών ζωής, που άνοιξε τις πύλες του στις 20 Ιουλίου και παραδίδεται σταδιακά στην κοινωνία.

Το Αθλητικό Πάρκο του Ελληνικού βρίσκεται στην καρδιά της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης της Ευρώπης, έχει έκταση 287.000 τ.μ. και είναι από τους πρώτους χώρους του Τhe Ellinikon που ανοίγουν στο κοινό, με στόχο να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς της Αθηναϊκής Ριβιέρας, επαναπροσδιορίζοντας συγχρόνως την σχέση της πόλης και των ανθρώπων με την άθληση, την ευεξία και τον δημόσιο χώρο. Ανοιχτός στίβος, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις είναι ορισμένες από τις υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις που ήδη απολαμβάνουν άνθρωποι όλων των ηλικιών.

Λίγα μόνο εικοσιτετράωρα πριν από το άνοιγμα του, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία αθλητισμού, συμμετοχής και ψυχαγωγίας, παρακολουθώντας τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό του Mundial σε τρείς μοναδικές βραδιές που διοργάνωσε η LAMDA Development.

Η συμμετοχή του κόσμου, που ανταποκρίθηκε στην ανοιχτή πρόσκληση της LAMDA Development, ήταν μεγάλη και το νέο Αθλητικό Πάρκο του Ελληνικού, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδόσφαιρου, έγινε χώρος συνάντησης για ανθρώπους κάθε ηλικίας, που είχαν την ευκαιρία να δουν και να ζήσουν το νέο, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, χώρο άθλησης, ευεξίας, συνύπαρξης και εκδηλώσεων.

Οι επισκέπτες παρακολούθησαν τους αγώνες από τρεις γιγαντοοθόνες, που είχαν στηθεί στον χώρο του στίβου και συμμετείχαν στην άρτια διοργάνωση, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα πλούσιο πρόγραμμα με εκπλήξεις, διαγωνισμούς και δώρα.

Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία στις κερκίδες και ανάμεσα στο κοινό των θρύλων της dream team, της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου τοu 2004, Αντώνη Νικοπολίδη, Γιώργου Καραγκούνη, Άγγελου Χαριστέα, Κώστα Κατσουράνη, Άγγελου Μπασινά, που έδωσαν στις εκδηλώσεις περιεχόμενο υψηλού αθλητικού συμβολισμού.

Το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα πλαισιώθηκε από τον έγκυρο σχολιασμό του Αιμίλιου Οικονομίδη, ενώ τον παλμό και τις τρεις βραδιές έδωσαν οι παρουσιαστές των εκδηλώσεων, Φάνης Λαμπρόπουλος, στους δύο ημιτελικούς και Γιώργος Λιανός στον μεγάλο τελικό του Mundial, που ανέδειξε την Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Οι τρεις βραδιές του Mundial ήταν από τις πρώτες μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις στο νέο Αθλητικό Πάρκο του Ελληνικού-έχει προηγηθεί η φιλοξενία της υπερειδικής διαδρομής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026- με την μεγάλη συμμετοχή του κόσμου να επιβεβαιώνει τη δυναμική που ήδη αναπτύσσει το The Ellinikon, ένας νέος τόπος ανοιχτός στην κοινωνία που προσφέρει εμπειρίες και επαναπροσδιορίζει τη ζωή στην πόλη.

Χορηγοί στις τρεις βραδιές του Μundial ήταν:

ENA Athletics

Eurobank/ Mastercard

Trace 'n Chase

Coca-Cola

Pietris Catering

Αdidas

Στο πλαίσιο της σταθερής προσήλωσης της LAMDA Development στις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και ανακύκλωσης και οι τρεις βραδιές στο Αθλητικό Πάρκο του Ελληνικού ήταν Low-waste, καθώς λειτουργούσε Recycling Corner από την εταιρεία ΤΕΧΑΝ, για την υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων.