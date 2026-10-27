Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος» των Γενικών Αρχείων του Κράτους – Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ηπείρου.

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο Be-Live, με στόχο την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και την υποστήριξη ζευγαριών με προβλήματα γονιμότητας, και η InterMed SA, φαρμακοβιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, πραγματοποίησαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις δημογραφικές προκλήσεις, τη γονιμότητα και τη στήριξη της οικογένειας. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος» των Γενικών Αρχείων του Κράτους – Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ηπείρου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ», μιας πρωτοβουλίας της Be-Live και της InterMed για την υποστήριξη υπογόνιμων ζευγαριών στην Ήπειρο, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασής τους σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η νέα αυτή δράση αποτελεί επέκταση του προγράμματος που υλοποιείται στην Κέρκυρα και τα Διαπόντια Νησιά, το οποίο είχε παρουσιαστεί δύο χρόνια νωρίτερα, μέσα από αντίστοιχη ενημερωτική δράση στην Κέρκυρα, μέσα από την οποία έχουν έρθει στον κόσμο 5 υγιέστατα μωράκια.

Την εκδήλωση προλόγισε η κ. Σοφία Μαρκούλα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας και Ενεργού Γήρανσης του Δήμου Ιωαννιτών και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η κ. Μαρκούλα χαιρέτισε την επέκταση του προγράμματος «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» στην Ήπειρο, συγχαίροντας τη Be-Live και την InterMed για την πρωτοβουλία τους και εκφράζοντας τη στήριξή της σε κάθε ζευγάρι που ονειρεύεται να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Οι γυναικολόγοι αναπαραγωγής και ιδρυτές της Be-Live κ.κ. Βασίλης Κελλάρης και Χάρης Χηνιάδης αναφέρθηκαν στις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα του σήμερα, ενημερώνοντας παράλληλα τους παρευρισκόμενους για τις δυνατότητες και την ασφάλεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και για τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα της Be-Live.

Ο κ. Κελλάρης δήλωσε: «Η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη χώρα μας, καθιστώντας αναγκαία την ενημέρωση και την ανάληψη πρωτοβουλιών που στηρίζουν ουσιαστικά την οικογένεια. Στην Be-Live πιστεύουμε ότι κάθε ζευγάρι πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί υπεύθυνα για τις σύγχρονες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και να διεκδικήσει το όνειρο της γονεϊκότητας. Γνωρίζουμε ότι μία πρωτοβουλία από μόνη της δεν μπορεί να ανατρέψει το δημογραφικό πρόβλημα. Μπορεί όμως να συμβάλει ουσιαστικά, προσφέροντας ευκαιρίες εκεί όπου οι οικονομικές και γεωγραφικές δυσκολίες δημιουργούν εμπόδια».

Από την πλευρά του, ο κ. Χηνιάδης δήλωσε: «Πίσω από κάθε αριθμό που αφορά το δημογραφικό βρίσκονται άνθρωποι, ζευγάρια και οικογένειες που ονειρεύονται να αποκτήσουν ένα παιδί. Για την Be-Live, κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο μέσα από τις δράσεις μας αποτελεί μια ξεχωριστή χαρά και μια υπενθύμιση της αξίας της προσφοράς μας. Η δυνατότητα να στηρίζουμε ζευγάρια που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο τόπος κατοικίας και οι οικονομικές δυσκολίες δεν θα πρέπει να καθορίζουν τις ευκαιρίες ενός ζευγαριού να γίνει γονιός. Η συγκίνηση που νιώθουμε κάθε φορά που ένα ζευγάρι καταφέρνει να πραγματοποιήσει το όνειρό του είναι και η μεγαλύτερη δύναμη για να συνεχίσουμε».

Η Head of HR & Sustainability του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), κ. Σμαραγδή Ταλάκη, αναφέρθηκε στη σταθερή παρουσία της InterMed στον τομέα της υγείας, αλλά και στη δέσμευσή της να συμβάλλει στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Όπως δήλωσε: «Η InterMed συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια συνεπούς πορείας, με έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υγείας και καθημερινής φροντίδας για κάθε φάση της ζωής. Οι επικεφαλής του Ομίλου μας, Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη, αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα της δημογραφικής πρόκλησης και τη σημασία πρωτοβουλιών που στηρίζουν ουσιαστικά την ελληνική οικογένεια. Για εμάς, η συνεργασία με την Be-Live και την επιστημονική της ομάδα, η οποία επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο, αποκτά ιδιαίτερη αξία μέσα από τα αποτελέσματά της: πέντε παιδιά έχουν ήδη έρθει στον κόσμο χάρη στο πρόγραμμα «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» στην Κέρκυρα και τα Διαπόντια Νησιά. Η πρωτοβουλία αυτή επεκτείνεται τώρα και στην Ήπειρο, ώστε περισσότερα ζευγάρια να έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδί».

Η Σμαραγδή Ταλάκη κατά την ομιλία της στην εκδήλωση

Στη συνέχεια, η κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος κ. Κλειώ Χούπη παρουσίασε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής για τη γονιμότητα, αναδεικνύοντας τον ρόλο των διατροφικών συνηθειών στην αναπαραγωγική υγεία.

Το πρόγραμμα των ομιλιών ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του κ. Ιωάννη Γεωργίου, Καθηγητή Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο οποίος παρουσίασε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της δυνατότητας πρόληψης γενετικών νοσημάτων.

Ο κ. Γεωργίου εξέφρασε, επίσης, την πρόθεσή του να υποστηρίξει το πρόγραμμα της Be-Live και της InterMed στην Ήπειρο, προσφέροντας στα ενδιαφερόμενα ζευγάρια τη δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα πρόληψης γενετικών νοσημάτων. Η έμπρακτη αυτή διάθεση προσφοράς προκάλεσε έντονη συγκίνηση και αισθήματα ευγνωμοσύνης στους διοργανωτές της εκδήλωσης, καθώς ενισχύει την προσπάθεια για ουσιαστική και ολοκληρωμένη υποστήριξη των ζευγαριών που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, Γενικός Γραμματέας της Be-Live και τ. Καθηγητής Ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπογράμμισε τη σημασία της ενημέρωσης και της διάδοσης του μηνύματος της Be-Live, ώστε περισσότερα ζευγάρια να γνωρίσουν τις δυνατότητες υποστήριξης που προσφέρει το Σωματείο. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους γονείς που εμπιστεύτηκαν την Be-Live στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί, επισημαίνοντας τη σημασία της υπέρβασης των κοινωνικών ταμπού και του στιγματισμού που εξακολουθούν να συνοδεύουν την υπογονιμότητα.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» η κ. Ειρήνη Τσέτη από τη διοίκηση του Ομίλου Τσέτη, μαζί με στελέχη της InterMed.

Την Be-Live εκπροσώπησαν επίσης ο κ. Γαβριήλ Μιχαηλάκης, Αντιπρόεδρος, και ο κ. Διαμαντής Κιτρίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε ελαφρύ γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν περαιτέρω τα ζητήματα που αναδείχθηκαν στην εκδήλωση.