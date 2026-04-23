Η Brave επενδύει στρατηγικά και συγχωνεύεται με την Admine για την δημιουργία του πρώτου ελληνικού advertising network με παρουσία σε CEE και Middle East

Τις δυνάμεις τους ενώνουν Brave και Admine.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Δύο από τα πιο βραβευμένα independent agencies της χώρας - με αποτύπωμα εκτός της Ελλάδας σε Dubai , Abu Dhabi , Σαουδική Αραβια , Ιταλία , Ελβετία — ενώνονται και σχηματίζουν έναν οργανισμό benchmark για την ελληνική διαφήμιση. Ενώνονται επειδή αποφάσισαν να παίξουν σε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι.

Η Brave επενδύει στρατηγικά και συγχωνεύεται με την Admine και από σήμερα, το ελληνικό ad industry αποκτά ένα σχήμα μεγαλύτερο, καλύτερο και έτοιμο να πρωταγωνιστήσει εντός και εκτός συνόρων.

Το νέο σχήμα δεν είναι απλώς μεγαλύτερο.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα fully independent agency συνδυάζει Creative & Strategy, Data & Tech, ESG Communications και AI-powered Production κάτω από μία οροφή - χωρίς network dependencies, χωρίς στρώματα έγκρισης, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.

Με την ενοποίηση των proprietary AI τεχνολογιών των δύο εταιρειών, δημιουργείται ένα από τα πιο προηγμένα creative-tech ecosystems στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ταχύτητα, κλίμακα και δημιουργική ακρίβεια - ταυτόχρονα.

Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την IDNTT, η Brave Admine αποκτά παρουσία σε Μιλάνο, Ρωμη & Lugano, ενώ επεκτείνει τα γραφεία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο ελληνικό advertising network με ισχυρή παρουσία σε CEE και Middle East δεν είναι πλέον φιλοδοξία. Είναι γεγονός.

Brave & Admine. Built to lead.»