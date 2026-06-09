Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

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Παράταση δώδεκα ημερών έδωσε ο ΕΟΠΥΥ όσον αφορά την υποβολή συμμετοχών στο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής, με εκτιμώμενη αξία 1,3 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Ενώ αρχικά η περίοδος υποβολής προσφορών ολοκληρωνόταν αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο ΕΟΠΥΥ, «προς διευκόλυνση της σωστής προετοιμασίας προσφορών των οικονομικών φορέων», αποφάσισενα μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 15:00.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Εκπόνηση Στρατηγικής Επικοινωνίας και Σχεδίου Δράσεων για την προβολή του έργου που παράγεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: