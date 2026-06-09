Παράταση δώδεκα ημερών έδωσε ο ΕΟΠΥΥ όσον αφορά την υποβολή συμμετοχών στο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής, με εκτιμώμενη αξία 1,3 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Ενώ αρχικά η περίοδος υποβολής προσφορών ολοκληρωνόταν αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο ΕΟΠΥΥ, «προς διευκόλυνση της σωστής προετοιμασίας προσφορών των οικονομικών φορέων», αποφάσισενα μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 15:00.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι Εκπόνηση Στρατηγικής Επικοινωνίας και Σχεδίου Δράσεων για την προβολή του έργου που παράγεται από τον ΕΟΠΥΥ.
Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
- Εκπόνηση στρατηγικής επικοινωνίας και σχεδίου δράσεων: ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική και πλήρως κοστολογημένο σχέδιο ATL, BTL και digital. Το σχέδιο δράσεων θα περιλαμβάνει αναλυτικό πλάνο επικοινωνίας μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χρονοπρογραμματισμό των προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων, προσδοκώμενα αποτελέσματα, τρόπους μέτρησης (KPIs), ενώ θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
- Δημιουργία και παραγωγή έντυπου, ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού: ενδεικτικά, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, βίντεο για social media, μακέτες έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρίσεων, ενημερωτικά έντυπα, banners, infographics και προωθητικά δώρα.
- Διοργάνωση και υποστήριξη φυσικών ή ψηφιακών εκδηλώσεων: σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων κ.λπ., με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει την πλήρη διοργάνωση και την υλικοτεχνική υποστήριξη.
- Προβολή και δημοσιότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης: έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο και ψηφιακός Τύπος.
- Ψηφιακή προβολή και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: στρατηγικός σχεδιασμός, παραγωγή και προώθηση περιεχομένου σε πλατφόρμες όπως Facebook, Instagram, YouTube, Google και άλλες.