Η πρόσκληση αφορά δύο Ημιτελικούς και τον Εθνικό Τελικό της Eurovision, με live παραγωγή, σκηνικό, graphics, videos και καλλιτεχνικό concept

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή και παρουσίαση των δύο Ημιτελικών και του Εθνικού Τελικού του «Sing For Greece 2027» απευθύνει η ΕΡΤ, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής της ελληνικής συμμετοχής για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το έργο αφορά συνολικά τρία live τηλεοπτικά shows, τα οποία θα πραγματοποιηθούν παρουσία κοινού στην αίθουσα «Φίλων Μουσικής» του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος Ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 9 Φεβρουαρίου 2027, ο δεύτερος για τις 11 Φεβρουαρίου και ο Εθνικός Τελικός για τις 13 Φεβρουαρίου 2027.

Στους δύο Ημιτελικούς θα παρουσιαστούν έως 20 υποψήφια τραγούδια. Κάθε Ημιτελικός μπορεί να έχει διάρκεια έως δύο ώρες, ενώ ο Εθνικός Τελικός έως τρεις ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν ολοκληρωμένη πρόταση με έμφαση στην καλλιτεχνική προσέγγιση, τη σκηνοθεσία, τη χορογραφία, τη διεύθυνση φωτογραφίας, τα visuals και τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγωγής. Η πρόταση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το σκηνικό, στο οποίο προβλέπονται LED κατασκευές και green room.

Στο scope περιλαμβάνεται ακόμη η παραγωγή του συνολικού graphics package για κάθε show και την τηλεοπτική μετάδοση, με lower thirds, infoboards, κάρτες αποτελεσμάτων, GFX ή video loops για LED walls και LED floor, καθώς και ειδικούς πίνακες βαθμολογίας για τον Εθνικό Τελικό.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει επίσης παραγωγή videos σχετικών με τον διαγωνισμό, ενώ για τον Εθνικό Τελικό προβλέπεται και διερμηνεία από τα ελληνικά στα αγγλικά ή/και τα γαλλικά.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι η καλλιτεχνική πρωτοτυπία και προσέγγιση, η τεχνική αρτιότητα, η εμπειρία σε αντίστοιχες παραγωγές και τα οικονομικά στοιχεία της πρότασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση ξεχωριστά για κάθε Ημιτελικό και για τον Εθνικό Τελικό.

Η πρόσκληση δεν ορίζει συγκεκριμένο ανώτατο budget. Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει αναλυτικό προϋπολογισμό, με τιμές προ ΦΠΑ, μαζί με την τεχνική και καλλιτεχνική του πρόταση.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 6 Δεκεμβρίου 2026, στις 23:59, ενώ αιτήματα για διευκρινίσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 4 Δεκεμβρίου, στις 14:00.