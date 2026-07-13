Από την Frank & Fame και την Avion

Στον αέρα είναι η νέα 360 καμπάνια της Εθνικής Τράπεζας με τίτλο: ««Επένδυση στα Μέτρα μου» με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Στάνκογλου.

Σύμφωνα με το concept της καμπάνιας ο δημοφιλής ηθοποιός προσπαθεί μάταια να μας εξηγήσει το νέο πρόγραμμα επένδυσης της Εθνικής αφού όλοι γύρω του το γνωρίζουν ήδη! Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια, φτιαγμένο για όλους. Ξεκινάς από μόλις 50 ευρώ, όπως αναφέρει και το σποτ, επιλέγοντας ο ίδιος το ποσό και τη συχνότητα που σου ταιριάζει. Προσαρμόζεις ή διακόπτεις το πρόγραμμά σου οποιαδήποτε στιγμή και έχεις πάντα τον προσωπικό σου συνεργάτη, σε κάθε σου βήμα.

Το δημιουργικό της καμπάνιας υπογράφει η Frank & Fame και την παραγωγή επιμελήθηκε η Avion Films.