Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης και τεχνικής βοήθειας για την οργάνωση events και άλλων communication & information activities του European Parliament Liaison Office στην Ελλάδα.

Σε ανοικτό διαγωνισμό ύψους 600.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ προχωρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παροχή υπηρεσιών PR, διοργάνωσης εκδηλώσεων και υποστήριξης επικοινωνιακών και ενημερωτικών δράσεων του Γραφείου του στην Ελλάδα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης και τεχνικής βοήθειας για την οργάνωση events και άλλων communication & information activities του European Parliament Liaison Office στην Ελλάδα. Η κύρια κατηγορία υπηρεσιών αφορά δημόσιες σχέσεις, ενώ ως πρόσθετο αντικείμενο προβλέπονται και υπηρεσίες εκδηλώσεων.

Η διαδικασία αφορά συμφωνία-πλαίσιο με έναν ανάδοχο, με αρχική διάρκεια 12 μήνες, και δυνατότητα έως τριών ανανεώσεων, φτάνοντας συνολικά τους 48 μήνες. Η εκτιμώμενη αξία του framework ανέρχεται σε 600.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 16η Δεκεμβρίου 2026.