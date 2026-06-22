Candlelight βραδιά και μεγάλος διαγωνισμός Fischer Message in a Bottle

Η Fischer παρουσιάζει τη νέα της 360° καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Κάθε εμπειρία, μία γεύση». Μία καμπάνια που ανοίγει έναν κόσμο όπου η γεύση συναντά όσα ζούμε, μοιραζόμαστε και κρατάμε μέσα μας. Γιατί οι στιγμές που έχουν πραγματική αξία δεν χάνονται ποτέ. Μένουν στη μνήμη, μας διαμορφώνουν και συχνά επιστρέφουν μέσα από μια εικόνα, ένα πρόσωπο, ένα συναίσθημα ή μια γεύση.

Μια βραδιά που κράτησε λίγο παραπάνω, ένα ταξίδι που έγινε ανάμνηση, μια συναυλία, ένα καλοκαιρινό σινεμά, ένα τραπέζι με φίλους ή μια απλή συνάντηση που απέκτησε τη δική της σημασία. Στον κόσμο της Fischer, κάθε τέτοια στιγμή έχει τη δική της θέση. Και αυτό που συνδέει τις παλιές με τις νέες είναι μια σταθερή, εκλεπτυσμένη γεύση. Η γεύση της Fischer.

Αυτή την ιδέα ζωντανεύει η νέα τηλεοπτική ταινία της Fischer, μέσα από μία ατμοσφαιρική, κινηματογραφική αφήγηση. Ο πρωταγωνιστής ταξιδεύει μέσα στις αναμνήσεις του, ξαναζώντας όσα τον έχουν σημαδέψει, μέχρι τη στιγμή που αποφασίζει να προχωρήσει μπροστά και να δημιουργήσει τις επόμενες. Σε αυτή τη διαδρομή, το μπουκάλι Fischer λειτουργεί συμβολικά ως φορέας αναμνήσεων, σαν ένα αντικείμενο που κρατά μέσα του ιστορίες, συναισθήματα και όλα όσα αξίζει να μείνουν.

Η ιδέα της καμπάνιας ζωντάνεψε και εκτός οθόνης, μέσα από μια ξεχωριστή Candlelight βραδιά, όπου ο κόσμος της Fischer μεταφέρθηκε σε μία πραγματική, αισθητηριακή εμπειρία. Σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό με την απαλή λάμψη των κεριών, οι καλεσμένοι απόλαυσαν live μουσική σε μια πιο οικεία και καθηλωτική συνθήκη. Οι μελωδίες, το φως και η παγωμένη Fischer συνέθεσαν μια βραδιά με ξεχωριστό χαρακτήρα, μεταφέροντας το μήνυμα «Κάθε εμπειρία, μία γεύση» από την αφήγηση στη ζωντανή απόλαυση.

Παράλληλα, η καμπάνια αποκτά και μια πιο προσωπική διάσταση μέσα από τον διαγωνισμό Message in a Bottle, που προσκαλεί το κοινό να μοιραστεί τη δική του ανάμνηση.

Στο digital activation Message in a Bottle, οι συμμετέχοντες καλούνται να θυμηθούν κάτι που μοιράστηκαν με ένα αγαπημένο τους πρόσωπο και να το μετατρέψουν, με τη βοήθεια AI τεχνολογίας, σε ένα προσωποποιημένο μήνυμα που ταξιδεύει μέσα σε ένα digital μπουκάλι Fischer. Έτσι, μια ανάμνηση αποκτά μορφή, ένα συναίσθημα γίνεται μήνυμα και μια κοινή ιστορία γίνεται αφορμή για την επόμενη.

Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι καταναλωτές διεκδικούν μοναδικά δώρα Fischer, ενώ ένας τυχερός νικητής θα έχει την ευκαιρία να ζήσει ένα ταξίδι για δύο στην Αλσατία, τη γενέτειρα της Fischer. Ένας προορισμός γεμάτος χρώμα, ιστορία και γεύσεις που μένουν στη μνήμη, ιδανικός για να ανακαλύψει κανείς από κοντά τον αυθεντικό κόσμο της Fischer.

Μέσα από τη νέα της καμπάνια, τη μοναδική Candlelight βραδιά και τον διαγωνισμό Message in a Bottle, η Fischer μάς θυμίζει ότι όσα αξίζει να θυμόμαστε έχουν τη δική τους γεύση.

Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό Fischer Message in a Bottle εδώ.

Δείτε τη νέα καμπάνια της Fischer: