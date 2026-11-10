Η φετινή καμπάνια αξιοποιεί το cult αγαπημένο τραγούδι «Σε Θέλω» του Aris Tomas, του 1ου Έλληνα MC.

Το Πλαίσιο μπήκε ήδη σε διαφημιστικούς ρυθμούς Black Friday. Συγκεκριμένα, 90s hip-hop ρυθμούς, αφού η φετινή καμπάνια αξιοποιεί το cult αγαπημένο τραγούδι «Σε Θέλω» του Aris Tomas, του 1ου Έλληνα MC.

Πιστή στην «Black Friday Πλαίσιο» δημιουργική στρατηγική που εγκαινίασε πριν 6 χρόνια, με τις ανατρεπτικές κωμωδίες και τα retro cultural references, η Frank & Fame δημιούργησε φέτος την ιστορία του «Άρη», ενός υπαλλήλου του Πλαισίου του οποίου τα μυαλά φούσκωσαν λίγο από τον ετήσιο ενθουσιασμό των πελατών του για την Black Friday. Η περιγραφή του «τι του έτυχε χτες το βραδάκι» γίνεται ένα πολύχρωμο 90s videoclip, γυρισμένο εξολοκλήρου σε DV βιντεοκάμερα, όπου μια πελάτισσα του τραγουδά γεμάτη πάθος «Δεν μπορώ ν’ αντισταθώ, σε θέλω». Όμως για τον Άρη, η επιστροφή στην πραγματικότητα είναι απότομη· για την πελάτισσα, εξίσου συναρπαστική, αφού απευθυνόταν φυσικά στις απίστευτες Black Friday προσφορές που έβλεπε μέσα στο κατάστημα Πλαίσιο. Με το νέο ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμών «Πλαίσιο όπως το θες» και πλούσια δώρα, θα ζήσει μια Black Friday που «κανείς δεν θα μπορεί να της αντισταθεί».

Η παραγωγή του τηλεοπτικού έγινε από την Picky Productions σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπουραντά, ενώ ο ήχος από τη Rabbeats Music. H καμπάνια συμπληρώνεται από ραδιοφωνικό σποτ, BTL εφαρμογές και στοχευμένη επικοινωνία των προσφορών, που ξεκινούν σύντομα θα κορυφωθούν την ημέρα της Black Friday.