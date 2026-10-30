Παράλληλα στο TikTok «τρέχει» καμπάνια ειδικά σχεδιασμένη για το μέσο, επίσης με την υπογραφή της Frank&Fame.

Το Carré από τον Καραμολέγκο άλλαξε. Και όχι απλώς λίγο.

Ξαναφτιάχτηκε από την αρχή, μέσα κι έξω, με νέα συσκευασία, νέα ζύμη brioche, γαρνίρισμα από πάνω και δύο νέες γεύσεις: Choco Choc Chip, με κρέμα με σοκολάτα και κομμάτια πραγματικής σοκολάτας, και Berries, με κρέμα βανίλια.

Ένα πρωτοφανές “glow up”, λοιπόν, που έδωσε και την αφορμή για τη νέα καμπάνια.

Στη νέα επικοινωνία του Carré, μία φανατική λάτρης του παλιού Carré ανακαλύπτει σοκαρισμένη ότι το αγαπημένο της σνακ δεν είναι πια όπως το ήξερε. Ο φίλος της, όμως, όχι μόνο δεν συμμερίζεται τα συναισθήματά της, αλλά υποδέχεται το νέο Carré και το παρουσιάζει με τέτοιο ενθουσιασμό που της το κάνει όλο και πιο δύσκολο. Eκείνη δεν έχει προλάβει καν να γνωρίσει το νέο Carré, εκείνος όμως έχει ήδη περάσει στην επόμενη μπουκιά.

Με γρήγορο ρυθμό, social-first ενέργεια, χιούμορ, υπερβολή και απόλαυση, η καμπάνια αναπτύσσεται offline, online, και στο ραδιόφωνο.

Το δημιουργικό υπογράφει η Frank & Fame, η παραγωγή του spot έγινε από τη Stefi Productions σε σκηνοθεσία Πάνου Κορώνη, ενώ τον ήχο επιμελήθηκε η Rabbeats.

Παράλληλα, στο TikTok «τρέχει» καμπάνια ειδικά σχεδιασμένη για το μέσο, επίσης με την υπογραφή της Frank&Fame.