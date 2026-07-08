Έρχεται πανελλαδική καμπάνια στήριξης του rebranding το φθινόπωρο

Γράφει ο Δημήτρης Τσουκαλάς

Στην τελική ευθεία μπαίνει η επικοινωνιακή υποστήριξη της νέας ταυτότητας του Growthfund, καθώς η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. προχωρά σε διαγωνισμό για την ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών media planning και media buying, με στόχο την πανελλαδική προβολή του rebranding του φορέα. Το Ταμείο, που έγινε γνωστό στην αγορά και στο ευρύτερο κοινό ως Υπερταμείο, έχει πλέον υιοθετήσει την ονομασία Hellenic Growth Fund / Growthfund και επιχειρεί να επανασυστήσει τον ρόλο του ως «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο», μέσα από μια καμπάνια που θα αναπτυχθεί σε ATL περιβάλλον και θα καλύψει τόσο τα εθνικά όσο και τα περιφερειακά media.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το αντικείμενο του έργου αφορά τον σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και την υλοποίηση της πανελλαδικής επικοινωνιακής εκστρατείας, με τον ανάδοχο να καλείται να διαμορφώσει ολοκληρωμένη στρατηγική μέσων και πλάνο επένδυσης που θα μεγιστοποιεί την απήχηση, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της καμπάνιας σε σχέση με τους επικοινωνιακούς στόχους. Το διαθέσιμο budget ανέρχεται σε 600.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που συνδέονται με την παράδοση του έργου.

Το spec ζητά από τους ενδιαφερόμενους να παρουσιάσουν μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση κοινού, segmentation και ιεράρχηση των επιμέρους target groups, καθώς και καθορισμό εθνικών και περιφερειακών προσεγγίσεων στόχευσης. Παράλληλα, ζητείται η τεκμηρίωση του προτεινόμενου media mix, η στρατηγική κατανομής του budget ανά κανάλι και το rationale που θα εξηγεί την επιλογή των μέσων και των placements.

Στο πεδίο του media planning, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προτείνουν αναλυτικό πλάνο που μπορεί να περιλαμβάνει εθνική και περιφερειακή τηλεόραση, εθνικό και περιφερειακό ραδιόφωνο, digital display, ενημερωτικά websites, native advertising, advertorial placements, premium digital content partnerships, καθώς και άλλα ATL κανάλια που θα θεωρήσουν κατάλληλα για τους στόχους της καμπάνιας. Το πλάνο θα πρέπει να αποτυπώνει το βέλτιστο μίγμα μέσων με βάση το κοινό-στόχο και το διαθέσιμο κονδύλι, προτεινόμενο reach και frequency, GRPs, audience coverage, flighting strategy, share of voice και συναφείς δείκτες απόδοσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο σκέλος του media buying. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διαπραγμάτευση inventory, την εξασφάλιση βέλτιστων όρων τοποθέτησης και εμπορικών συμφωνιών, τον συντονισμό με ιδιοκτήτες μέσων και publishers, καθώς και τη διαχείριση κρατήσεων, προγραμματισμού και υλοποίησης. Στο ίδιο πλαίσιο, θα απαιτείται συνεχής βελτιστοποίηση της επένδυσης στα media κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, με δυνατότητα ανακατανομής budget όπου κρίνεται απαραίτητο.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η περιφερειακή διάσταση της επικοινωνίας. Το Growthfund ζητά ειδική στρατηγική regional outreach, ώστε η καμπάνια να αποκτήσει ουσιαστική κάλυψη πέρα από την Αθήνα. Στο πλάνο θα πρέπει να ενταχθούν περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιόφωνα, τοπικά ενημερωτικά websites και ψηφιακοί publishers, με έμφαση στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες περιοχές της χώρας. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δείχνει ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και η δημιουργία ευρύτερης κατανόησης για τον ρόλο του οργανισμού σε όλη την επικράτεια.

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της καμπάνιας αποτελούν επίσης βασικό μέρος του έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την απόδοση, να αναλύει τα αποτελέσματα έναντι συμφωνημένων KPIs και να καταθέτει προτάσεις βελτιστοποίησης. Το framework μέτρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει reach, frequency, GRPs, impressions, video views, CTR, CPM, δείκτες efficiency, brand awareness indicators, media effectiveness metrics, καθώς και post-campaign evaluation. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο συνδέει την αγορά media με σαφείς μετρήσιμους στόχους και όχι απλώς με την αγορά χώρου και χρόνου προβολής.

Η καμπάνια αναμένεται να εκκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026, αξιοποιώντας την αυξημένη δημόσια προσοχή μετά τη θερινή περίοδο και τη συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη, τις δημόσιες επενδύσεις και τις υποδομές. Οι ενέργειες θα συγκεντρωθούν κυρίως στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2026, με δυνατότητα επέκτασης επιλεγμένων digital advertorial ενεργειών για θεματικές όπως το rebranding, οι υποδομές, οι μεταφορές, ο τουρισμός και πρωτοβουλίες του PPF.

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν έως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 και ώρα 17:00, τοπική ώρα Αθήνας. Η διαδικασία απευθύνεται σε agencies με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα και οικονομική επάρκεια, καθώς απαιτείται, μεταξύ άλλων, μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ για την τελευταία τριετία. Το ζητούμενο για το Growthfund είναι σαφές: μια καμπάνια που δεν θα περιοριστεί στην αλλαγή ονόματος, αλλά θα εξηγήσει τον ανανεωμένο ρόλο του φορέα στην οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας.