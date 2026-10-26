Για την ανάθεση υπηρεσιών δημιουργικού concept και παραγωγής διαφημιστικού υλικού

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Growthfund) προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών δημιουργικού concept και παραγωγής διαφημιστικού υλικού, στο πλαίσιο καμπάνιας επανατοποθέτησης και ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητάς του μετά τη μετονομασία του από πρώην Υπερταμείο. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή 186.000 ευρώ με ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών και δυνατότητα χρονικής επέκτασης χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Η καμπάνια καλείται να αποτυπώσει τον διευρυμένο ρόλο του οργανισμού μετά την ενοποίηση με ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ, αναδεικνύοντας τη συμβολή του σε υποδομές, επενδύσεις, νέα οικονομία και μετασχηματισμό δημόσιων οργανισμών. Ο ανάδοχος θα αναπτύξει Strategic Communication Platform, stakeholder mapping, communication narrative, messaging architecture και KPI framework, ενώ θα παρουσιάσει τουλάχιστον τρεις δημιουργικές κατευθύνσεις.

Στο παραγωγικό σκέλος προβλέπονται τρία τηλεοπτικά spots, cut versions 15’’, τηλεοπτικά IDs, digital adaptations, master key visual, έντυπες καταχωρήσεις, ραδιοφωνικά spots και υλικό για digital και social media. Περιλαμβάνεται επίσης framework μέτρησης για reach, awareness, engagement, sentiment και reputation.

Ο προϋπολογισμός καλύπτει παραγωγή, δικαιώματα, γυρίσματα, CGI, 3D animation, VFX, post-production, μουσική, ηθοποιούς και studios, αλλά όχι media planning, media buying ή αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου.

Οι προσφορές υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Η νέα διαδικασία έρχεται σε συνέχεια της ευρύτερης επικοινωνιακής δραστηριότητας του οργανισμού από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα για την οποία το Business Today και το Advertising.gr έχουν ήδη γράψει σχετικά. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο προκηρύχθηκε media spec ύψους 600.000 ευρώ, καθώς και spec 150.000 ευρώ για τη στρατηγική επανατοποθέτηση του Ταμείου.