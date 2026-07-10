Ζητούμενο είναι ένα ενιαίο αφήγημα για τον νέο ρόλο του οργανισμού.

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας προχωρά το Growthfund, με αντικείμενο την επανατοποθέτηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, πρώην Υπερταμείου, μετά τη διεύρυνση του σκοπού του και την αλλαγή της ονομασίας του. Το έργο αφορά την επιλογή εξειδικευμένου συμβούλου, εταιρείας ή ένωσης εταιρειών, που θα αναλάβει να υποστηρίξει επικοινωνιακά τη νέα ταυτότητα, τον διευρυμένο ρόλο και το αναπτυξιακό αποτύπωμα του φορέα.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και καλύπτει το σύνολο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των σχετικών εξόδων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης από το Ταμείο, με την ίδια αμοιβή, εφόσον απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου. Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν περιλαμβάνει τα κόστη υλοποίησης των προτάσεων που ενδέχεται να κατατεθούν, καθώς η υλοποίησή τους θα αποτελέσει ξεχωριστή απόφαση του Ταμείου.

Το νέο επικοινωνιακό project συνδέεται με τη μετάβαση του πρώην Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, μετά την ενοποίησή του με τα πρώην ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ. Σύμφωνα με το RFP, ο οργανισμός αποκτά πλέον διευρυμένο ρόλο στον μετασχηματισμό των θυγατρικών του, στην ανάπτυξη υποδομών και στην υλοποίηση επενδύσεων εθνικής εμβέλειας στη «νέα οικονομία». Η νέα στρατηγική Transform, Develop, Invest, Accelerate, καθώς και η δραστηριότητα της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, PPF, δημιουργούν την ανάγκη για συνεκτική, συστηματική και στοχευμένη στρατηγική επικοινωνίας.

Η προκήρυξη περιγράφει ένα ευρύ πεδίο δράσης, που ξεκινά από το position audit. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αξιολογήσει την υφιστάμενη θέση, την αναγνωρισιμότητα, την αντίληψη και τη ρητορική γύρω από το Ταμείο. Παράλληλα, ζητείται benchmarking με άλλα τουλάχιστον πέντε ταμεία, εκ των οποίων τα τρία με local mandate, καθώς και αξιοποίηση των ερευνών που ήδη τρέχει το Ταμείο, με στόχο την πρόταση στόχευσης ανά κοινό και την προτεραιοποίηση των βασικών target audiences.

Κεντρικό μέρος του έργου αποτελεί το stakeholder mapping και η ανάλυση κοινού-στόχου. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται εγχώριοι και διεθνείς επενδυτές, πολίτες, φορείς, ΜΜΕ, θεσμικοί εταίροι και άλλες ομάδες ενδιαφέροντος. Ο σύμβουλος θα κληθεί να διαμορφώσει στρατηγικό positioning και messaging framework που θα αναδεικνύουν τη νέα ονομασία, τον νέο ρόλο και τη συμβολή του οργανισμού στην οικονομική και κοινωνική αξία.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει επίσης τον σχεδιασμό ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, με θεματικούς άξονες, προτεραιότητες και πρόταση σύνδεσης του Ταμείου με τις θυγατρικές, τα έργα και τις στρατηγικές προτεραιότητες γύρω από αυτό. Ζητείται ακόμη πρόταση καναλιών και τακτικών επικοινωνίας, που μπορεί να περιλαμβάνει ψηφιακές, θεσμικές, B2B, επενδυτικές και citizen-facing ενέργειες, καθώς και σχεδιασμός βασικών εργαλείων, όπως key messages, Q&A, παρουσιάσεις και briefings για τρίτους.

Στα παραδοτέα εντάσσεται και ένα phased roadmap με χρονοδιάγραμμα δράσεων, καθώς και σύστημα δεικτών και μεθοδολογιών μέτρησης. Τα KPIs θα πρέπει να καλύπτουν reach, awareness, sentiment και reputation metrics, μαζί με σχετικό reporting. Το Ταμείο ζητά, επίσης, πρόταση και υλοποίηση πλάνου CSR, καθώς και ιδέες για δράσεις στο πεδίο και προς τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών ενεργειών ή δοκιμών μηνυμάτων και τοπικών πρωτοβουλιών.

Η ανάγκη για επανατοποθέτηση αποτυπώνεται και στα στοιχεία που παραθέτει το RFP για το οικονομικό, κοινωνικό και γεωγραφικό αποτύπωμα του οργανισμού. Για την περίοδο 2025-2027 γίνεται αναφορά σε οργανικά κέρδη 1 δισ. ευρώ, μερίσματα 0,7 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο, δημοπράτηση νέων έργων ύψους 1 δισ. ευρώ από το PPF το 2026 και στόχο κινητοποίησης κεφαλαίων 1 δισ. ευρώ μέσω του Hellenic Innovation & Infrastructure Fund. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται έργα σε λιμένες, μαρίνες, υγεία, πολιτική προστασία, ακίνητα, συγκοινωνίες, ΔΕΘ και Διώρυγα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εις βάθος εμπειρία σε έργα στρατηγικής επικοινωνίας ή και repositioning και να παρουσιάσουν τουλάχιστον δύο αντίστοιχα παραδείγματα από ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς. Η αξιολόγηση θα γίνει με βαρύτητα 70% στην τεχνική προσφορά, εκ των οποίων 40% αφορά την ομάδα έργου και 30% τη μεθοδολογική προσέγγιση, και 30% στην οικονομική προσφορά. Ζητείται, επίσης, δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων και χρηματοοικονομική επάρκεια, με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία τουλάχιστον διπλάσιο του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 28 Ιουλίου 2026, ώρα 17:00 Αθήνας