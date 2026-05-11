Μια super συνεργασία που ξεκίνησε με 2 super καμπάνιες.

Όταν η Superbet αποφάσισε να κάνει το βήμα στην ελληνική αγορά, δεν ήρθε απλώς ως μία ακόμα εταιρεία στον ήδη ανταγωνιστικό χώρο του sports betting. Ήρθε με ένα σαφές πλάνο: να χτίσει μια μάρκα με δυνατό χαρακτήρα και φωνή — μια μάρκα που να έχει πραγματική σύνδεση με τον Έλληνα παίκτη και φίλαθλο. Και για αυτή την αποστολή εμπιστεύθηκε την Ogilvy Greece.

Η αρχή έγινε με τη διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου brand position που δεν θα περιοριζόταν μόνο στην επικοινωνία, αλλά θα απλωνόταν σε κάθε σημείο επαφής της μάρκας με τον χρήστη. Η έννοια που το ορίζει; Ο fair & fierce teammate: ένας συμπαίκτης που είναι πάντα δίπλα σου με πάθος και εντιμότητα. Ένας συμπαίκτης που όλοι θέλουμε να έχουμε, όλοι θέλουμε να ΠαίζουME Μαζί όπως δηλώνει πια και το slogan που εδραιώθηκε με την πρώτη επικοινωνία!

ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Μέσα από τη νέα καμπάνια της Ogilvy, το «παίζω σε» μετατρέπεται σε «παίζω με». Μία απλή αλλά ουσιαστική μετάβαση, που μεταφέρει το online betting από μια ατομική εμπειρία σε κάτι συλλογικό.

Η ιδέα ζωντανεύει μέσα από μια δυναμική equity ταινία, όπου διαφορετικοί άνθρωποι, παρέες, μέρη και συνθήκες έχουν πάντα κάτι κοινό: τη Superbet μαζί τους, στο πλευρό τους. Η παρουσία του «συμπαίκτη» δίνει νέα διάσταση στο παιχνίδι, κάνοντας κάθε στιγμή πιο συμμετοχική, πιο ζωντανή, πιο αληθινή.

Με έναν άμεσο και χιουμοριστικό τόνο, η καμπάνια χτίζεται γύρω από τη λέξη “ΜΕ”, που γίνεται το βασικό δημιουργικό όχημα. Με την παραγωγή της Foss Productions και τη σκηνοθετική ματιά των Danny & Loco, η ταινία αποκτά τη δική της θέση στον ανταγωνιστικό χώρο του online betting και ξεχωρίζει… ΜΕ διαφορά. Την κύρια ταινία έρχεται να πλαισιώσει μια ολοκληρωμένη 360° επικοινωνία σε digital, social και outdoor μέσα.

ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Η στρατηγική εφαρμόστηκε και σε μια σειρά επικοινωνιών που συνόδευσαν τις μεγάλες χορηγικές συνεργασίες της Superbet. Η ανακοίνωση μέσω social των συνεργασιών με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός εδραίωσαν πολύ γρήγορα και εμφατικά τη Superbet ως μια πολύ δυνατή παρουσία στο χώρο των χορηγιών.

Το επιστέγασμα όμως ήρθε με την καμπάνια για τα 100 χρόνια ιστορίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με τίτλο «Μαζί στον νέο αιώνα του ΠΑΟΚ», η Superbet δεν γιόρτασε απλώς μια επέτειο αλλά τοποθετήθηκε δίπλα στην ιστορία ενός Συλλόγου που για τους οπαδούς της είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ομάδα. Η συγκεκριμένη καμπάνια που προκάλεσε ανατριχίλα και που κατάφερε να διαφοροποιηθεί από άλλες χορηγικές, ένωσε το παρελθόν με το παρόν, το συναίσθημα με την πώρωση, και απέδειξε ότι το «Παίζουμε Μαζί» δεν είναι απλώς ένα slogan αλλά η ίδια η φιλοσοφία μιας μάρκας που διαλέγει να χτίζει σχέσεις.

Σε σκηνοθεσία του Θάνου Μήτσιου και παραγωγή της BOO productions, η ταινία των 100 χρόνων φιλοξένησε θρύλους του ποδοσφαίρου όπως ο Γιώργος Κούδας, Βιερίνια κ.ά. και τα γυρίσματα 5 ημερών έγιναν φυσικά στο γήπεδο της Τούμπας, σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας.

Η καμπάνια κατάφερε να ταυτιστεί με την ξεχωριστή κουλτούρα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και γι’ αυτό σημείωσε εκατομμύρια προβολές, χιλιάδες σχόλια και shares ακόμα κι από οπαδούς διαφορετικών ομάδων(!) και συνόδευσε τέλεια τους εορτασμούς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τις ημέρες που ακολούθησαν μέχρι την ημέρα των γενεθλίων, την 20η Απριλίου.

Κυριάκος Φουρνιάδης, Marketing Director, Superbet GR:

«Κάναμε την αρχή! Η Superbet ήρθε στην ελληνική αγορά και συστήνεται ως ένας πραγματικός συμπαίκτης για όλους. Με καινοτομία και ουσιαστική υποστήριξη σε κάθε βήμα του παιχνιδιού. Τόσο μέσα από τις αθλητικές μας χορηγίες όσο και μέσα από τις ουσιαστικές μας brand επικοινωνίες. Θα στηρίξουμε με κάθε μέσο την πορεία που μόλις ξεκινήσαμε να διαγράφουμε μαζί με τον ΠΑΟΚ και θα προσπαθήσουμε ακόμα πιο ενεργά το επόμενο διάστημα να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας “Τώρα παίζουμε μαζί” και να δεσμευτούμε ότι παίζουμε μαζί με το ελληνικό κοινό, χτίζοντας μια σχέση όπου το παιχνίδι γίνεται κοινή εμπειρία».

Πάνος Σαμπράκος, Chief Creative Officer, Ogilvy Greece:

«Όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με τη Superbet, θέλαμε η επικοινωνία της να ξεχωρίσει αμέσως, μέσα στο cluttered περιβάλλον των υπόλοιπων στοιχηματικών εταιρειών. Γι' αυτό φροντίσαμε εξαρχής να έχουμε ένα ύφος διαφορετικό, αποτυπώνοντας καθημερινούς ανθρώπους σε φυσικούς χώρους, να διασκεδάζουν και να ζουν μαζί κάθε στιγμή του παιχνιδιού, όπως μαζί παίζουμε με τη Superbet. Από την άλλη, θέλαμε να αποτυπώσουμε το πάθος που κρύβουν οι δικές μας ομάδες στην Ogilvy για το ποδόσφαιρο. Και το κάναμε μέσα από την ταινία για τον ΠΑΟΚ, δίνοντάς της έναν μοναδικό παλμό και ένα φοβερό μοντάζ, που εκθειάστηκε παγκοσμίως και έκανε τους οπαδούς όλων των ομάδων να βγάλουν το καπέλο σε αυτή την ξεχωριστή επικοινωνία. Βγάζουμε κι εμείς λοιπόν το καπέλο στις ομάδες μας, ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας και πάνω από όλα τη Superbet, και συνεχίζουμε με μεγάλο κέφι για τα επόμενα βήματα».