Η συνεργασία ξεκινά με την παρουσίαση της νέας καμπάνιας Fall 2026

Ο Haralas παρουσιάζει τη Βάσια Κωσταρά ως το νέο Face of Haralas για τη σεζόν Fall/Winter 2026, εγκαινιάζοντας ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο στο πλαίσιο της καμπάνιας #FacesOfHaralas. Η συνεργασία ξεκινά με την παρουσίαση της καμπάνιας Fall 2026, όπου η ξεχωριστή αισθητική, η δημιουργική ματιά και η δυναμική παρουσία της Βάσιας Κωσταρά συναντούν τον σύγχρονο χαρακτήρα του brand.

Μέσα από το #FacesOfHaralas, ο Haralas αναδεικνύει γυναίκες με ιδιαίτερη προσωπικότητα και αυθεντική σχέση με τη μόδα, προβάλλοντας τη φιλοσοφία ότι το στιλ δεν περιορίζεται σε μία τάση ή μια συγκεκριμένη εικόνα, αλλά εξελίσσεται μαζί με την προσωπικότητα και τη διάθεση κάθε γυναίκας. Η Βάσια Κωσταρά ενσαρκώνει αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία, φέρνοντας τη δική της δημιουργική ταυτότητα στον κόσμο του brand.

Η νέα καμπάνια αντλεί έμπνευση από τη διαχρονική γοητεία της retro αισθητικής, την οποία επαναπροσδιορίζει μέσα από μια σύγχρονη fashion editorial προσέγγιση. Ζεστοί γήινοι τόνοι, ιδιαίτερες υφές, δυναμικές σιλουέτες και έντονες αντιθέσεις συνθέτουν ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, όπου η διαχρονική κομψότητα συναντά μια πιο τολμηρή, fashion-forward διάθεση.

Μέσα από μια σειρά διαφορετικών looks, η Βάσια Κωσταρά κινείται με φυσικότητα ανάμεσα σε διαφορετικές αισθητικές: από τη φινέτσα ενός tailored συνόλου και τη θηλυκότητα μιας ψηλοτάκουνης μπότας έως τον δυναμισμό ενός urban look και την ανεπιτήδευτη άνεση του casual dressing. Κάθε εμφάνιση αποκτά τον δικό της χαρακτήρα, αποτυπώνοντας τις πολλαπλές εκφάνσεις της σύγχρονης γυναίκας.

Fall 2026: A Collection of Possibilities

Για τη σεζόν Fall 2026, ο Haralas παρουσιάζει μια συλλογή που συνδυάζει τις σύγχρονες τάσεις με διαχρονικές επιλογές, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση σε υποδήματα και αξεσουάρ.

Ψηλές μπότες σε ιδιαίτερες αποχρώσεις, leopard ankle boots, κλασικές γόβες, statement heels, δυναμικά lace-up boots, casual υποδήματα και τσάντες με ξεχωριστές γραμμές και υφές δημιουργούν μια συλλογή με πολλαπλές δυνατότητες, από το sophisticated chic έως το σύγχρονο street style.

Με πρωταγωνιστές αγαπημένα διεθνή brands όπως DKNY, UGG, Dr. Martens, Nine West και Carrano, μεταξύ άλλων, καθώς και τη Haralas Collection, η νέα συλλογή συνδυάζει διαφορετικές επιρροές και σχεδιαστικές προσεγγίσεις, προσφέροντας επιλογές για κάθε περίσταση, διάθεση και προσωπικότητα.

Η συνεργασία με τη Βάσια Κωσταρά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μέσα από την παρουσία της καμπάνιας και στα προσωπικά της ψηφιακά κανάλια, όπου μοιράζεται με το κοινό τη δική της οπτική και τις αγαπημένες της επιλογές από τη νέα συλλογή.

Με τη Βάσια Κωσταρά ως το νέο Face of Haralas, το #FacesOfHaralas συνεχίζει να εξελίσσεται, αναδεικνύοντας τη μόδα ως έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο δημιουργικότητας και προσωπικής έκφρασης.

Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή Haralas Fall 2026 στα καταστήματα Haralas και online στο www.haralas.gr.