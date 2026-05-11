Ποιοι αναλαμβάνουν δημιουργικό, production και media σε διεθνές επίπεδο

Η HEINEKEN ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της αναθεώρησης του παγκόσμιου οικοσυστήματος συνεργαζόμενων διαφημιστικών εταιρειών της, ορίζοντας ένα νέο χαρτοφυλάκιο συνεργατών στους τομείς της Δημιουργικό (Creative), της Παραγωγής (Production) και των Μέσων (Media), με στόχο την επιτάχυνση της επόμενης φάσης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου των Global και Power Brands της.

«Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη Στρατηγική Ανάπτυξης EverGreen 2030 της HEINEKEN και στη φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε ένα πιο ευέλικτο, αποτελεσματικό και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του μέλλοντος μοντέλο συνεργασίας με agencies, σχεδιασμένο να προσφέρει μεγαλύτερο δημιουργικό αντίκτυπο, λειτουργική αποδοτικότητα και συνέπεια σε μεγάλη κλίμακα. Η μετάβαση σε λιγότερους, αλλά καλύτερους και μεγαλύτερους συνεργάτες-agencies αποτελεί μέρος του ευρύτερου εμπορικού μετασχηματισμού μας, Freddy Commercial” ανέφερε ο Bram Westenbrink, Chief Commercial Officer, HEINEKEN

Έπειτα, λοιπόν, από μια ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης (pitch process), η HEINEKEN επαναδιόρισε τη dentsu ως συνεργάτη της για τα media διεθνώς (Global Media) και την Publicis για τη δευτερεύουσα παγκόσμια παραγωγή (Global Secondary Production). Το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο συνεργατών δημιουργικού (Global Creative roster) ενοποιήθηκε σε τρεις ομίλους εταιρειών (holding companies): Publicis, WPP και Stagwell. Η δημιουργική διαχείριση του brand Heineken δεν περιλαμβανόταν στο πεδίο αυτής της αξιολόγησης και παραμένει στην ευθύνη της Publicis.

Η νέα αυτή δομή διασφαλίζει ότι τα παγκόσμια brands της HEINEKEN — Amstel, Birra Moretti, Desperados και Tiger — καθώς και επιλεγμένα τοπικά brands στρατηγικής προτεραιότητας, θα υποστηρίζονται από ένα στοχευμένο σύνολο στρατηγικών συνεργατών, επιτρέποντας ισχυρότερη ανάπτυξη των brands μέσω βαθύτερης συνεργασίας, καθώς και μεγαλύτερης συνέπειας και δυνατότητας κλιμάκωσης σε όλες τις αγορές.

«Το νέο οικοσύστημα συνεργατών-agencies αποτελεί βασικό μοχλό για τη φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε ισχυρότερα και πιο διακριτά brands σε μεγάλη κλίμακα. Συνεργαζόμενοι με μικρότερο αριθμό κορυφαίων agencies παγκόσμιας κλάσης, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για βαθύτερη συνεργασία, πιο στοχευμένη στρατηγική κατεύθυνση και δημιουργικό έργο με μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Ταυτόχρονα, αυτό το μοντέλο μας επιτρέπει να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποδοτικότητα, διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να παραδίδουμε σταθερά υψηλής ποιότητας έργο σε όλο το χαρτοφυλάκιο των παγκόσμιων και τοπικών brands μας.

Ευχαριστούμε όλες τα agencies που συμμετείχαν για τη δέσμευση και τη συμβολή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εκτεταμένης διαδικασίας. Η ποιότητα της στρατηγικής σκέψης, της δημιουργικότητας και του ταλέντου που επιδείχθηκε ήταν εξαιρετική.» ανέφερε ο Jorn Socquet, Senior Director Global Brand Impact & Growth Transformation, HEINEKEN