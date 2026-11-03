Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Καθάρισε σε Βάθος, Καθάρισε στην Πηγή» συμπλήρωσε 7 χρόνια παρουσίας, με τον 65ο εθελοντικό καθαρισμό στην Κηφισιά να απομακρύνει πάνω από 650 κιλά απορριμμάτων.

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα, «Καθάρισε σε Βάθος, Καθάρισε στην Πηγή», της Henkel Consumer Brands και του Dixan συμπλήρωσε 7 χρόνια επιτυχημένων δράσεων σε όλη την Ελλάδα. Για ακόμη μία χρονιά, εθελοντές, εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της ενεργού συμμετοχής για ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον.

Με τον 65ο εθελοντικό καθαρισμό του Dixan στο Ρέμα Κηφισού στην Κηφισιά ολοκληρώθηκε ο φετινός κύκλος δράσεων του προγράμματος. Σε μία περιοχή που έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τη συσσώρευση απορριμμάτων, η ομάδα του Dixan μαζί με την ηθοποιό και Ambassador του προγράμματος, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, ένωσαν τις δυνάμεις τους και απομάκρυναν πάνω από 650 kg απορριμμάτων, εκ των οποίων τα 350kg ήταν πλαστικά. Η δράση συνέβαλε στην προστασία του τοπικού οικοσυστήματος και στη βελτίωση της ομαλής ροής των υδάτων, μειώνοντας παράλληλα παράγοντες που ενισχύουν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Θάνος Καλουδιώτης, Ηead of Sustainability & Laundry Category για την Henkel Consumer Brands, Ελλάδας & Κύπρου, δήλωσε σχετικά: «Έχοντας πλέον ολοκληρώσει 65 εθελοντικούς καθαρισμούς μέσα σε 7 συνεχόμενα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να καθαρίζουμε σε βάθος, όχι μόνο τα ρούχα αλλά και τις περιοχές που έχουν ανάγκη τη φροντίδα μας. Το πρόγραμμα του Dixan “Καθάρισε σε Bάθος, Καθάρισε στην Πηγή”, αποδεικνύει ότι η συλλογική δράση μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, η αλλαγή γίνεται πράξη και μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο καθαρού και βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές».

Από το 2020, το πρόγραμμα «Καθάρισε σε Βάθος, Καθάρισε στην Πηγή» του Dixan έχει ταξιδέψει σε 65 διαφορετικά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Περισσότεροι από 3.000 εθελοντές και 31 ΜΚΟ έχουν συμμετάσχει σε καθαρισμούς παραλιών, βυθών, ρεμάτων, πάρκων, αλσών και δασών, απομακρύνοντας πάνω από 100 τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων 9,6 τόνοι ήταν πλαστικό.