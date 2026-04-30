Μετά από σχετικό spec

Η WPP κατάφερε να επικρατήσει στο spec που προκήρυξε η Henkel και να αποσπάσει το λογαριασμό από την TBWA, θυγατρική της Omnicom Group.

Το «megapitch» για τον παγκόσμιο λογαριασμό δημιουργικότητας της Henkel είχε «παγώσει» το περασμένο καλοκαίρι μετά την αποχώρηση της CMO της εταιρείας, όμως επανεκκινήθηκε στις αρχές του 2026 και πλέον έχει αναδειχθεί ο νικητής η WPP. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την TBWA, καθώς ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι ιδιαίτερα ελκυστικός. Μόνο στη Γερμανία, η Henkel, μητρική γνωστών brands όπως Schwarzkopf, Fa, La Toja, Dixan και Neutrex, επένδυσε περίπου 530 εκατομμύρια ευρώ σε διαφήμιση πέρυσι.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, η Henkel φαίνεται να διακόπτει τη συνεργασία της με την TBWA και να αναθέτει όλον τον παγκόσμιο δημιουργικό της λογαριασμό στη WPP, σύμφωνα με το Horizont. Ο βρετανικός όμιλος συμμετείχε στο διαγωνισμό μέσω της Grey Group και φέρεται να επικράτησε της Omnicom στην τελική φάση. Η επιτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη WPP, καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω της τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα και να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Ο λογαριασμός της Henkel περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών εργασιών, παραγωγής και ψηφιακών καναλιών.