Aγαπημένοι Έλληνες creators παρουσιάζουν τις νέες λύσεις Hisense σε εικόνα, ψύξη και άνεση, μέσα από αυθεντικό περιεχόμενο σε Instagram και TikTok

Η Hisense φέρνει την τεχνολογία πιο κοντά στον σύγχρονο καταναλωτή μέσα από μια νέα creator καμπάνια, η οποία αναδεικνύει τις προηγμένες λύσεις της εταιρείας στην εικόνα, την ψύξη και την άνεση του σπιτιού. Μέσα από τη συνεργασία με Έλληνες creators από διαφορετικές θεματικές κοινότητες, η Hisense παρουσιάζει τα προϊόντα της μέσα από αυθεντικό περιεχόμενο για Instagram και TikTok, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία ενσωματώνεται στις καθημερινές ανάγκες και συνήθειες των ανθρώπων.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, η αθλητικογράφος Σοφία Αλατζά, οι tech experts Freak Unboxer και Digital Amusers, η lifestyle creator Βανέσσα Μιλιανού και ο τεχνικός Andy Papas δημιούργησαν ξεχωριστό περιεχόμενο για Instagram και TikTok, παρουσιάζοντας προϊόντα Hisense μέσα από το προσωπικό τους ύφος και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει με το κοινό τους.

Η Hisense RGB Mini LED TV βρέθηκε στο επίκεντρο των videos της Σοφίας Αλατζά, του Freak Unboxer και των Digital Amusers, οι οποίοι παρουσίασαν την προηγμένη τεχνολογία εικόνας, την υψηλή ποιότητα θέασης και τις δυνατότητες μιας τηλεόρασης που αναβαθμίζει την εμπειρία ψυχαγωγίας στο σπίτι.

Η Βανέσσα Μιλιανού παρουσίασε το Hisense RQ600 ψυγείο, μέσα από μια lifestyle προσέγγιση που ανέδειξε τον σύγχρονο σχεδιασμό, την πρακτικότητα και τη λειτουργικότητα που προσφέρει στην καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού.

Ο Andy Papas παρουσίασε τη νέα σειρά κλιματιστικών της Hisense, μέσα από μια πιο τεχνική και πρακτική προσέγγιση, αναδεικνύοντας τις λύσεις που προσφέρει η Hisense για άνεση και καλύτερη ποιότητα ζωής στο σπίτι.

Μέσα από τη συνεργασία με creators διαφορετικών κοινοτήτων, η Hisense δημιούργησε μια ολοκληρωμένη digital εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, δημιουργικότητα και αυθεντικό storytelling. Η καμπάνια ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα Hisense ενσωματώνονται στην καθημερινότητα, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή.

Με αυτή την ενέργεια, η Hisense ενισχύει τη σύνδεσή της με το κοινό μέσα από περιεχόμενο που είναι αυθεντικό, δημιουργικό και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ψηφιακές συνήθειες.



